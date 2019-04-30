Подведены итоги

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01.05.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

 

В конкурсе принимали участие работники и коллективы структурных подразделений ОАО «БЗМП».

Так, в номинации «Скульптура» (индивидуальные работы) I место присвоено работе «Окуркам не место на пляже» Оксаны Владимировны Дюсовой.

В номинации «Скульптура» (коллективные работы) лидировал цех №1, подготовивший работу «Скорая строительная помощь».

В номинации «Сооружение» (индивидуальные работы) лучшей стала Ольга Владимировна Федосеева.

В номинации«Сооружение» (коллективные работы) I место заняла работа «Эх, прокачу!», которые выполнили сотрудники РСУ.

Все конкурсные работы, представленные на конкурс, размещены и установлены на территории закрепленной зоны отдыха.

http://www.borisov.gov.by/novosti-regiona/item/35295-v-rodnuyu-prirodu-dobavim-krasoty

 
 
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В ОАО «БЗМП» завершился конкурс на лучшую малую архитектурную форму «В родную природу добавим красоты», организованный с целью благоустройства зоны отдыха на...
 
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