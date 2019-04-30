Подведены итоги

В конкурсе принимали участие работники и коллективы структурных подразделений ОАО «БЗМП».
Так, в номинации «Скульптура» (индивидуальные работы) I место присвоено работе «Окуркам не место на пляже» Оксаны Владимировны Дюсовой.
В номинации «Скульптура» (коллективные работы) лидировал цех №1, подготовивший работу «Скорая строительная помощь».
В номинации «Сооружение» (индивидуальные работы) лучшей стала Ольга Владимировна Федосеева.
В номинации«Сооружение» (коллективные работы) I место заняла работа «Эх, прокачу!», которые выполнили сотрудники РСУ.
Все конкурсные работы, представленные на конкурс, размещены и установлены на территории закрепленной зоны отдыха.