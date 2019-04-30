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100-летнему узбеку, освобождавшему Беларусь от фашистов, посол подарил трактор «МТЗ»
01.05.2019 18:04 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Посол Беларуси в Узбекистане
Мавлянов — ветеран Великой Отечественной войны, принимал участие в освобождении Беларуси. Награждался юбилейными медалями по случаю 65-й и 70-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, хотят наградить его и в этом году.
Подарить Мавлянову трактор решили на «МТЗ» и официальном дилере белорусского предприятия в Узбекистане.
Трактор будет использоваться на сельскохозяйственных работах в дехканском (фермерском) хозяйстве семьи Мавляновых.
На торжестве, посвященном чествованию ветерана, присутствовало более 500 гостей.
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Посол Беларуси в Узбекистане Леонид Маринич вручил ключи от трактора «МТЗ-82.1» 100-летнему ветерану войны Абдурахиму Мавлянову.
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