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100-летнему узбеку, освобождавшему Беларусь от фашистов, посол подарил трактор «МТЗ»

01.05.2019 18:04 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Посол Беларуси в Узбекистане Леонид Маринич вручил ключи от трактора «МТЗ-82.1» 100-летнему ветерану войны Абдурахиму Мавлянову, сообщает диппредставительство.

Мавлянов — ветеран Великой Отечественной войны, принимал участие в освобождении Беларуси. Награждался юбилейными медалями по случаю 65-й и 70-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, хотят наградить его и в этом году.

Подарить Мавлянову трактор решили на «МТЗ» и официальном дилере белорусского предприятия в Узбекистане.

Трактор будет использоваться на сельскохозяйственных работах в дехканском (фермерском) хозяйстве семьи Мавляновых.

На торжестве, посвященном чествованию ветерана, присутствовало более 500 гостей.

 
 
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Посол Беларуси в Узбекистане Леонид Маринич вручил ключи от трактора «МТЗ-82.1» 100-летнему ветерану войны Абдурахиму Мавлянову.
 
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