Ветер, дождь, ночные заморозки. Погода 2 мая не порадует белорусов

Источник материала: Tut.by

Сильный ветер и ночные заморозки обещают синоптики на 2 мая, сообщает Белгидромет. В стране объявлен желтый уровень опасности.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

По Минской области ночью и утром 2 мая местами могут быть заморозки от 0 до -2°С.

Днем в четверг по стране ожидается ветер порывами до 17 м/с. Ночью могут пройти кратковременные дожди. Днем в отдельных районах возможны грозы. Температура воздуха — до +18°С.

Синоптики также предупреждают , что 2 мая в Беларуси сохранится высокий уровень пожарной опасности.