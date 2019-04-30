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Ветер, дождь, ночные заморозки. Погода 2 мая не порадует белорусов
01.05.2019 19:31 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сильный ветер и ночные заморозки обещают синоптики на 2 мая,
По Минской области ночью и утром 2 мая местами могут быть заморозки от 0 до -2°С.
Днем в четверг по стране ожидается ветер порывами до 17 м/с. Ночью могут пройти кратковременные дожди. Днем в отдельных районах возможны грозы. Температура воздуха — до +18°С.
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В стране объявлен желтый уровень опасности.
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