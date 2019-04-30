Ни картошку посадить, ни на праздник сходить. Гомель встречал Первомай под проливным дождем

Источник материала: Tut.by

В Гомеле Первомай и планы на него подпортила погода. В итоге разочарованы все — и дачники, которым пришлось отложить огородные дела, и отдыхающие, которым так и не удалось насладиться праздником.

Программа Первомая в Гомеле включала в себя парад профессий, торжественное шествие, водную регату и прочие массовые мероприятия — но все пришлось отменить из-за зарядившего после обеда дождя. Состоялся лишь концерт на летней эстраде в парке. Самые преданные его зрители — ответственные за мероприятие профсоюзные деятели да родные выступающих артистов.

















































Уже завтра, увы, погода не порадует и остальных белорусов .