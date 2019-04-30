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Ни картошку посадить, ни на праздник сходить. Гомель встречал Первомай под проливным дождем
01.05.2019 19:34 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гомеле Первомай и планы на него подпортила погода. В итоге разочарованы все — и дачники, которым пришлось отложить огородные дела, и отдыхающие, которым так и не удалось насладиться праздником.
Программа Первомая в Гомеле включала в себя парад профессий, торжественное шествие, водную регату и прочие массовые мероприятия — но все пришлось отменить из-за зарядившего после обеда дождя. Состоялся лишь концерт на летней эстраде в парке. Самые преданные его зрители — ответственные за мероприятие профсоюзные деятели да родные выступающих артистов.
Уже завтра, увы,
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Разочарованы все - и дачники, которым пришлось отложить огородные дела, и отдыхающие, которым так и не удалось насладиться праздником.
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