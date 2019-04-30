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Ни картошку посадить, ни на праздник сходить. Гомель встречал Первомай под проливным дождем

01.05.2019 19:34 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле Первомай и планы на него подпортила погода. В итоге разочарованы все — и дачники, которым пришлось отложить огородные дела, и отдыхающие, которым так и не удалось насладиться праздником.

Программа Первомая в Гомеле включала в себя парад профессий, торжественное шествие, водную регату и прочие массовые мероприятия — но все пришлось отменить из-за зарядившего после обеда дождя. Состоялся лишь концерт на летней эстраде в парке. Самые преданные его зрители — ответственные за мероприятие профсоюзные деятели да родные выступающих артистов.













Уже завтра, увы, погода не порадует и остальных белорусов.

 
Теги: Гомель
 
 
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Разочарованы все - и дачники, которым пришлось отложить огородные дела, и отдыхающие, которым так и не удалось насладиться праздником.
 
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Ветер, дождь, ночные заморозки. Погода 2 мая не порадует белорусов
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