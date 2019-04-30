В Бобруйском и Кировском районах снят запрет на посещение лесов

Источник материала: Кировец





Запрет на посещение лесов снят уже в 11 районах Беларуси, при благоприятных погодных условиях он будет оперативно сниматься и в остальных регионах страны. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник управления лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства Николай Юревич.

«Государственная лесная охрана переведена на усиленный режим несения службы. В большинстве районов Беларуси введен запрет на посещение лесов. Это вынужденная мера, которая направлена прежде всего на сохранение жизни и здоровья людей, их имущества и недопущение лесных пожаров. Министерство лесного хозяйства постоянно следит за ситуацией и при наступлении благоприятных погодных условий инициирует снятие запретов. На сегодня запрет снят в 11 районах», — сказал Николай Юревич.



Это пять районов Гродненской области (Вороновский, Ивьевский, Ошмянский, Сморгонский, Островецкий), два района Минской (Несвижский и Слуцкий), два — Гомельской (Калинковичский и Мозырский) и два — Могилевской (Бобруйский и Кировский).