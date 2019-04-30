На Кировщине торжественно встретили Праздник труда

Источник материала: Кировец









Торжественно отметили кировчане Праздник труда. Хорошему настроению участникам мероприятий способствовала солнечная погода, а прохладный ветерок не смог ему помешать.

На главной городской площади им.Кирова возле Аллеи Славы Героев труда и воинской доблести собрались представители райисполкома и трудовых коллективов района, члены общественных объединений, молодежь, школьники и гости райцентра, чтобы принять участие в торжественном митинге, посвященном Празднику труда. Собравшихся сердечно приветствовали и поздравляли председатель районного Совета депутатов Галина Слабодникова, председатель районного объединения профсоюзов, входящих в Федерацию профсоюзов Беларуси Елена Глекова.

После митинга состоялся традиционный легкоатлетический кросс на Кубок районной газеты «Кіравец» и призы профсоюзных организаций. В командном зачете победу уже в который раз завоевала сборная ОАО «Рассвет им.К.П.Орловского». Второе место заняла команда отдела по образованию, спорту и туризму райисполкома. Замкнули тройку призёров представители Жиличского сельхозколледжа. Были также определены и награждены победители и призеры в индивидуальном зачете.

Будет дополнено.



















































































































































































































































Фото Максима МИКЕШИНА.