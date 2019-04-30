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На Кировщине торжественно встретили Праздник труда

01.05.2019 — Новости Общества | Кировец  
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Источник материала: Кировец

На Кировщине торжественно встретили Праздник труда

На Кировщине торжественно встретили Праздник труда

Торжественно отметили кировчане Праздник труда. Хорошему настроению участникам мероприятий способствовала солнечная погода, а прохладный ветерок не смог ему помешать.

На главной городской площади им.Кирова возле Аллеи Славы Героев труда и воинской доблести собрались представители райисполкома и трудовых коллективов района, члены общественных объединений, молодежь, школьники и гости райцентра, чтобы принять участие в торжественном митинге, посвященном Празднику труда. Собравшихся сердечно приветствовали и поздравляли председатель районного Совета депутатов Галина Слабодникова, председатель районного объединения профсоюзов, входящих в Федерацию профсоюзов Беларуси Елена Глекова.

После митинга состоялся традиционный легкоатлетический кросс на Кубок районной газеты «Кіравец» и призы профсоюзных организаций. В командном зачете победу уже в который раз завоевала сборная ОАО «Рассвет им.К.П.Орловского». Второе место заняла команда отдела по образованию, спорту и туризму райисполкома. Замкнули тройку призёров представители Жиличского сельхозколледжа. Были также определены и награждены победители и призеры в индивидуальном зачете.

Будет дополнено.

 

 


На Кировщине торжественно встретили Праздник труда


На Кировщине торжественно встретили Праздник труда


На Кировщине торжественно встретили Праздник труда


На Кировщине торжественно встретили Праздник труда


На Кировщине торжественно встретили Праздник труда


На Кировщине торжественно встретили Праздник труда


На Кировщине торжественно встретили Праздник труда


На Кировщине торжественно встретили Праздник труда


На Кировщине торжественно встретили Праздник труда


На Кировщине торжественно встретили Праздник труда


На Кировщине торжественно встретили Праздник труда


На Кировщине торжественно встретили Праздник труда

На Кировщине торжественно встретили Праздник труда


На Кировщине торжественно встретили Праздник труда

 


На Кировщине торжественно встретили Праздник труда


На Кировщине торжественно встретили Праздник труда


На Кировщине торжественно встретили Праздник труда


На Кировщине торжественно встретили Праздник труда


На Кировщине торжественно встретили Праздник труда


На Кировщине торжественно встретили Праздник труда


На Кировщине торжественно встретили Праздник труда


На Кировщине торжественно встретили Праздник труда


На Кировщине торжественно встретили Праздник труда


На Кировщине торжественно встретили Праздник труда


На Кировщине торжественно встретили Праздник труда


На Кировщине торжественно встретили Праздник труда


На Кировщине торжественно встретили Праздник труда


На Кировщине торжественно встретили Праздник труда

На Кировщине торжественно встретили Праздник труда


На Кировщине торжественно встретили Праздник труда


На Кировщине торжественно встретили Праздник труда


На Кировщине торжественно встретили Праздник труда


На Кировщине торжественно встретили Праздник труда


На Кировщине торжественно встретили Праздник труда


На Кировщине торжественно встретили Праздник труда


На Кировщине торжественно встретили Праздник труда


На Кировщине торжественно встретили Праздник труда


На Кировщине торжественно встретили Праздник труда

 


На Кировщине торжественно встретили Праздник труда


На Кировщине торжественно встретили Праздник труда


На Кировщине торжественно встретили Праздник труда

Фото Максима МИКЕШИНА.

 
 
Ссылка на источник 70
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Торжественно отметили кировчане Праздник труда. Хорошему настроению участникам мероприятий способствовала солнечная погода, а прохладный ветерок не...
 
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