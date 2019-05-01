Мир! Труд! Май! На центральной площади г.п. Кореличи прошли массовые мероприятия, посвященные празднику Весны и Труда

Источник материала: Полымя

Праздничные мероприятия, посвящённые празднику Весны и Труда и 115-летию профсоюзного движения в Беларуси, развернулись на центральной площади г.п. Кореличи.

С праздничной сцены ко всем присутствующим обратился заместитель председателя Кореличского райисполкома, председатель РО ОО «Белая Русь» Руслан Абрамчик, который поздравил гостей праздника с Днём труда и вручил ветерану труда, отличнику образования БССР Виталию Шевко Почётную грамоту Кореличского райисполкома.









Председатель Кореличского районного объединения профсоюзов Лидия Шевко пожелала всем присутствующим здоровья, благополучия и трудовых успехов и наградила Грамотами Совета Кореличского районного объединения профсоюзов и памятными подарками активистов профсоюзного движения района.





















Поздравила гостей праздника председатель районной организации Белорусского профсоюза работников АПК Ирина Пеньковская, которая наградила лучших работников агропромышленного комплекса района дипломами и сувенирами.

























Профсоюзы Кореличчины сильны единством. И это ощущалось во время проведения торжественных мероприятий: многочисленные организации и службы района в рамках «Дня предприятия» не только рассказали о своей деятельности, товарах и услугах, но и подготовили для зрителей визитные карточки и многочисленные конкурсы.

























































































Неимоверный интерес у гостей праздника вызвали площадки, на которых работники Кореличского РОЧС и сотрудники Кореличского отделения Департамента охраны МВД Республики Беларусь знакомили со своей служебной деятельностью.





























Были подведены результаты детского конкурса рисунка «Первомайская открытка», конкурса «Город без наркотиков» и онлайн викторины, проведённой среди учащихся учреждений образований «Кореличский государственный строительный профессиональный лицей» и «Мирский государственный художественный профессиональн0-технический колледж».

















В рамках акции «75 лет Гродненской области», приуроченной к 75-летию образования области и 75-летию освобождения Беларуси, общественные объединения Кореличчины приняли участие в благоустройстве памятной клумбы.









В отличном настроении пребывали все гости праздника, особенно детвора. А иначе и быть не могло, ведь для детской аудитории работали многочисленные аттракционы и игровые площадки. Все желающие смогли поучаствовать в конкурсе рисунков на асфальте.

































Финалом праздника стала песня с символичным названием «Мы — вместе» и флешмоб, в котором приняли участие все гости праздничных мероприятий.













Оксана ЯНУШ

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