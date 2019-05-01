Вечером 2 и 3 мая центр Гродно будет перекрыт. Смотрите, как поедет общественный транспорт

Источник материала: Tut.by

2 и 3 мая движение на центральных гродненских улицах будет перекрыто с 20.00 до 22.00. Так, для транспорта будут закрыты улица Дзержинского (на участке от ул. 1 Мая до ул. Социалистической), улица Социалистическая (на участке от ул. Ожешко до ул. Карбышева), улица Ожешко (на участке от ул. Телеграфной до ул. Дзержинского). Общественный транспорт поедет по измененным маршрутам.



Фото: grodnonews.by

Автобусы

Маршрут № 4 «Барановичи — Аграрный университет» будет курсировать: остановка «Барановичи» — ул. Парижской Коммуны (без изменений), далее: ул. Свердлова — ул. Буденного — ул. Тимирязева — ул. 17 Сентября — ул. Дзержинского и далее по своему маршруту без изменений, обратно в том же направлении;

Маршрут № 6 «Улица Репина — Городская клиническая больница № 3» будет курсировать: остановка «Улица Репина — ул. Парижской Коммуны (без изменений), далее: ул. Свердлова — ул. Буденного — ул. Тимирязева — ул. 17 Сентября — ул. Дзержинского и далее по своему маршруту без изменений, обратно в том же направлении;

Маршрут № 8 «Вишневец — Улица Врублевского» будет курсировать: остановочный пункт «Вишневец» — ул. Ленина (без изменений), далее: ул. Ожешко — ул. Тимирязева — ул. 17 Сентября — ул. Дзержинского и далее по своему маршруту без изменений, обратно в том же направлении;

Маршрут № 9 «Зарица — Железнодорожный вокзал» временно будет заменен на маршрут № 9 «Зарица — Зоопарк» и будет курсировать в прямом направлении: остановочный пункт «Зарица» — ул. Тимирязева (без изменений), далее: остановка «Зоопарк». В обратном направлении: остановочный пункт «Зоопарк» — ул. Тимирязева — ул. 17 Сентября — ул. Дзержинского и далее по своему маршруту без изменений;

Маршрут № 15 «Механический завод — Улица Врублевского» будет курсировать: остановка «Механический завод» — ул. Будённого (без изменений), далее: ул. Тимирязева — ул. 17 Сентября — ул. Дзержинского и далее по своему маршруту без изменений, обратно в том же направлении;

Маршрут № 17 «Средняя школа № 3 — Улица Белые Росы» будет курсировать: остановка «Средняя школа № 3» — ул. Парижской Коммуны (без изменений), далее: ул. Свердлова — ул. Будённого — ул. Тимирязева — ул. 17 Сентября — ул. Дзержинского и далее по своему маршруту без изменений, обратно в том же направлении;

Маршрут № 20 «Улица Домбровского — Заводоуправление ОАО «Гродно Азот» будет курсировать: остановка «Улица Домбровского» — ул. Островского (без изменений), далее: ул. Дзержинского — ул. 17 Сентября — ул. Тимирязева — ул. Буденного — проспект Космонавтов и далее по своему маршруту без изменений, обратно в том же направлении;

Маршрут № 26 «Улица Молодая — Заболоть» будет курсировать: остановка «Улица Молодая» — ул. Парижской Коммуны (без изменений), далее: ул. Свердлова — ул. Будённого — ул. Тимирязева — ул. 17 Сентября — ул. Дзержинского и далее по своему маршруту без изменений, обратно в том же направлении.

Маршрутки

Маршруты № 1т «Мясокомбинат — Рынок «Южный» (Улица Богушевича)», № 7т «Девятовка-5 — Колбасино (Озеро «Юбилейное»)», № 8т «Городская клиническая больница № 3 — Вишневец», № 15т «Улица Врублевского — Улица Карского», № 22т «Городская клиническая больница № 3 — Ольшанка», № 36т «Улица Врублевского — Улица Ольшанская» будут курсировать до ул. Дзержинского (без изменений), далее: ул. 17 Сентября — ул. Тимирязева — ул. Буденного и далее по своим маршрутам без изменений, обратно в том же направлении;

Маршрут № 25т «Зарица — Вишневец» и № 35т «Богушевича-2 — Улица Карского» будут курсировать до ул. Дзержинского (без изменений), далее: ул. 17 Сентября — ул. Тимирязева — ул. Ожешко — ул. Будённого — проспект Космонавтов и далее по своим маршрутам без изменений, в обратном направлении без изменений.

Троллейбусы

Маршрут № 2 «КСМ — Гродно Азот» будет курсировать: остановка «КСМ» — ул. Максима Горького — бульвар Ленинского Комсомола — ул. Болдина — ул. Весенняя — ул. Поповича — ул. Советских Пограничников — ул. Горновых — площадь Советская — ул. Карла Маркса — проспект Космонавтов — остановка «Гродно Азот», в обратном направлении без изменений;

Маршрут № 3 «Форты — Гродно Азот» будет курсировать: остановка «Форты» — ул. Болдина — ул. Поповича — ул. Советских Пограничников — ул. Горновых — площадь Советская — ул. Карла Маркса — проспект Космонавтов — остановка «Гродно Азот», в обратном направлении без изменений;

Маршрут № 6 «Химволокно — Девятовка» будет курсировать в прямом направлении без изменений. В обратном направлении: остановка «Девятовка» — ул. Дзержинского — ул. Дубко — бульвар Ленинского Комсомола — ул. Болдина — ул. Весенняя — ул. Поповича — ул. Советских Пограничников — ул. Горновых — пл. Советская — ул. Карла Маркса — проспект Космонавтов и далее по своему маршруту без изменений;

Маршрут № 7 «Политехнический колледж — Девятовка» будет курсировать в прямом направлении без изменений. В обратном направлении: остановка «Девятовка» — ул. Дзержинского — ул. Дубко — бульвар Ленинского Комсомола — ул. Болдина — ул. Весенняя — ул. Поповича — ул. Советских Пограничников — ул. Суворова — остановочный пункт «Политехнический колледж»;

Маршрут № 9 «Химволокно — БелТАПАЗ» будет курсировать в прямом направлении без изменений. В обратном направлении: остановка «БелТАПАЗ» — ул. Врублевского (без изменений), далее: бульвар Ленинского Комсомола — ул. Болдина — ул. Весенняя — ул. Поповича — ул. Советских Пограничников — проспект Янки Купалы, далее по своему маршруту без изменений;

Маршрут № 11 «Девятовка — Гродно Азот» будет курсировать: остановка «Девятовка» — ул. Дзержинского — ул. Дубко — бульвар Ленинского Комсомола — ул. Болдина — ул. Весенняя — ул. Поповича — ул. Советских Пограничников — ул. Горновых — пл. Советская — ул. Карла Маркса — проспект Космонавтов — «Гродно Азот», в обратном направлении без изменений;

Маршрут № 18 «КСМ — Улица Молодежная» будет курсировать: остановочный пункт «КСМ» — ул. Максима Горького — бульвар Ленинского Комсомола — ул. Болдина — ул. Весенняя — ул. Поповича — ул. Советских Пограничников — ул. Горновых — площадь Советская — ул. Карла Маркса — остановка «Улица Молодежная», в обратном направлении без изменений.