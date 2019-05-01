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Вечером 2 и 3 мая центр Гродно будет перекрыт. Смотрите, как поедет общественный транспорт
02.05.2019 07:51 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
2 и 3 мая движение на центральных гродненских улицах будет перекрыто с 20.00 до 22.00. Так, для транспорта будут закрыты улица Дзержинского (на участке от ул. 1 Мая до ул. Социалистической), улица Социалистическая (на участке от ул. Ожешко до ул. Карбышева), улица Ожешко (на участке от ул. Телеграфной до ул. Дзержинского). Общественный транспорт
Автобусы
Маршрут № 4 «Барановичи — Аграрный университет» будет курсировать: остановка «Барановичи» — ул. Парижской Коммуны (без изменений), далее: ул. Свердлова — ул. Буденного — ул. Тимирязева — ул. 17 Сентября — ул. Дзержинского и далее по своему маршруту без изменений, обратно в том же направлении;
Маршрут № 6 «Улица Репина — Городская клиническая больница № 3» будет курсировать: остановка «Улица Репина — ул. Парижской Коммуны (без изменений), далее: ул. Свердлова — ул. Буденного — ул. Тимирязева — ул. 17 Сентября — ул. Дзержинского и далее по своему маршруту без изменений, обратно в том же направлении;
Маршрут № 8 «Вишневец — Улица Врублевского» будет курсировать: остановочный пункт «Вишневец» — ул. Ленина (без изменений), далее: ул. Ожешко — ул. Тимирязева — ул. 17 Сентября — ул. Дзержинского и далее по своему маршруту без изменений, обратно в том же направлении;
Маршрут № 9 «Зарица — Железнодорожный вокзал» временно будет заменен на маршрут № 9 «Зарица — Зоопарк» и будет курсировать в прямом направлении: остановочный пункт «Зарица» — ул. Тимирязева (без изменений), далее: остановка «Зоопарк». В обратном направлении: остановочный пункт «Зоопарк» — ул. Тимирязева — ул. 17 Сентября — ул. Дзержинского и далее по своему маршруту без изменений;
Маршрут № 15 «Механический завод — Улица Врублевского» будет курсировать: остановка «Механический завод» — ул. Будённого (без изменений), далее: ул. Тимирязева — ул. 17 Сентября — ул. Дзержинского и далее по своему маршруту без изменений, обратно в том же направлении;
Маршрут № 17 «Средняя школа № 3 — Улица Белые Росы» будет курсировать: остановка «Средняя школа № 3» — ул. Парижской Коммуны (без изменений), далее: ул. Свердлова — ул. Будённого — ул. Тимирязева — ул. 17 Сентября — ул. Дзержинского и далее по своему маршруту без изменений, обратно в том же направлении;
Маршрут № 20 «Улица Домбровского — Заводоуправление ОАО «Гродно Азот» будет курсировать: остановка «Улица Домбровского» — ул. Островского (без изменений), далее: ул. Дзержинского — ул. 17 Сентября — ул. Тимирязева — ул. Буденного — проспект Космонавтов и далее по своему маршруту без изменений, обратно в том же направлении;
Маршрут № 26 «Улица Молодая — Заболоть» будет курсировать: остановка «Улица Молодая» — ул. Парижской Коммуны (без изменений), далее: ул. Свердлова — ул. Будённого — ул. Тимирязева — ул. 17 Сентября — ул. Дзержинского и далее по своему маршруту без изменений, обратно в том же направлении.
Маршрутки
Маршруты № 1т «Мясокомбинат — Рынок «Южный» (Улица Богушевича)», № 7т «Девятовка-5 — Колбасино (Озеро «Юбилейное»)», № 8т «Городская клиническая больница № 3 — Вишневец», № 15т «Улица Врублевского — Улица Карского», № 22т «Городская клиническая больница № 3 — Ольшанка», № 36т «Улица Врублевского — Улица Ольшанская» будут курсировать до ул. Дзержинского (без изменений), далее: ул. 17 Сентября — ул. Тимирязева — ул. Буденного и далее по своим маршрутам без изменений, обратно в том же направлении;
Маршрут № 25т «Зарица — Вишневец» и № 35т «Богушевича-2 — Улица Карского» будут курсировать до ул. Дзержинского (без изменений), далее: ул. 17 Сентября — ул. Тимирязева — ул. Ожешко — ул. Будённого — проспект Космонавтов и далее по своим маршрутам без изменений, в обратном направлении без изменений.
Троллейбусы
Маршрут № 2 «КСМ — Гродно Азот» будет курсировать: остановка «КСМ» — ул. Максима Горького — бульвар Ленинского Комсомола — ул. Болдина — ул. Весенняя — ул. Поповича — ул. Советских Пограничников — ул. Горновых — площадь Советская — ул. Карла Маркса — проспект Космонавтов — остановка «Гродно Азот», в обратном направлении без изменений;
Маршрут № 3 «Форты — Гродно Азот» будет курсировать: остановка «Форты» — ул. Болдина — ул. Поповича — ул. Советских Пограничников — ул. Горновых — площадь Советская — ул. Карла Маркса — проспект Космонавтов — остановка «Гродно Азот», в обратном направлении без изменений;
Маршрут № 6 «Химволокно — Девятовка» будет курсировать в прямом направлении без изменений. В обратном направлении: остановка «Девятовка» — ул. Дзержинского — ул. Дубко — бульвар Ленинского Комсомола — ул. Болдина — ул. Весенняя — ул. Поповича — ул. Советских Пограничников — ул. Горновых — пл. Советская — ул. Карла Маркса — проспект Космонавтов и далее по своему маршруту без изменений;
Маршрут № 7 «Политехнический колледж — Девятовка» будет курсировать в прямом направлении без изменений. В обратном направлении: остановка «Девятовка» — ул. Дзержинского — ул. Дубко — бульвар Ленинского Комсомола — ул. Болдина — ул. Весенняя — ул. Поповича — ул. Советских Пограничников — ул. Суворова — остановочный пункт «Политехнический колледж»;
Маршрут № 9 «Химволокно — БелТАПАЗ» будет курсировать в прямом направлении без изменений. В обратном направлении: остановка «БелТАПАЗ» — ул. Врублевского (без изменений), далее: бульвар Ленинского Комсомола — ул. Болдина — ул. Весенняя — ул. Поповича — ул. Советских Пограничников — проспект Янки Купалы, далее по своему маршруту без изменений;
Маршрут № 11 «Девятовка — Гродно Азот» будет курсировать: остановка «Девятовка» — ул. Дзержинского — ул. Дубко — бульвар Ленинского Комсомола — ул. Болдина — ул. Весенняя — ул. Поповича — ул. Советских Пограничников — ул. Горновых — пл. Советская — ул. Карла Маркса — проспект Космонавтов — «Гродно Азот», в обратном направлении без изменений;
Маршрут № 18 «КСМ — Улица Молодежная» будет курсировать: остановочный пункт «КСМ» — ул. Максима Горького — бульвар Ленинского Комсомола — ул. Болдина — ул. Весенняя — ул. Поповича — ул. Советских Пограничников — ул. Горновых — площадь Советская — ул. Карла Маркса — остановка «Улица Молодежная», в обратном направлении без изменений.
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2 и 3 мая движение на центральных гродненских улицах будет перекрыто с 20. 00 до 22.00. Так
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