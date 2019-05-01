2 мая начинается регистрация на ЦТ. Даты, которые нужно помнить абитуриентам

Источник материала: Tut.by

Сегодня в стране начинается регистрация на централизованное тестирование. Записаться на ЦТ можно до 1 июня. А пока будущие абитуриенты доучивают последние темы и повторяют пройденный материал, TUT.BY подготовил график вступительной кампании-2019.



Фото: Reuters

Уточним, пункты регистрации будут работать с 9.00 до 19.00, в субботу (18 мая и 1 июня) — с 9.00 до 18.00. Зарегистрироваться на ЦТ в резервные дни можно с 30 июня по 2 июля.

31 мая — завершается 2018/2019 учебный год.

30 мая — последний звонок для учеников 9-х и 11-х классов.

С 1 по 8 июня — выпускные экзамены в школах. Испытания, которые проводятся в письменной форме, начинаются в 9 утра.

8−9 июня Минобразования рекомендует провести школьные выпускные.

График проведения ЦТ: сначала — белорусский, потом — русский

Начало тестирования , в том числе и в резервные дни, — в 11.00. Получить сертификаты абитуриенты смогут в пунктах проведения ЦТ с 10 июля. А за резервные дни — с 13 июля. Причем, выдавать их будут только в БГУ.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Предмет Дата Белорусский язык 11 июня, вторник Русский язык 13 июня, четверг Обществоведение 15 июня, суббота Математика 17 июня, понедельник Биология 19 июня, среда Иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) 21 июня, пятница Химия 23 июня, воскресенье Физика 25 июня, вторник История Беларуси 27 июня, четверг География 29 июня, суббота Всемирная история (новейшее время) 1 июля, понедельник

Резервные дни проведения централизованного тестирования

Предмет Дата Белорусский и русский языки 6 и 8 июля Обществоведение, математика, биология, иностранные языки, химия, физика, история Беларуси, география, всемирная история новейшего времени 6 и 10 июля

Когда в какие вузы нести документы?

Сроки приема документов от абитуриентов-2019:

с 12 по 17 июля — от абитуриентов, поступающих в вузы на бюджет и на платной основе;

с 15 ноября по 5 декабря — для поступающих на заочную форму образования в вузы сельскохозяйственного профиля на бюджет и на платное.

Абитуриенты, которые поступают на платное и не сдают вступительные испытания, подают документы:

с 12 по 31 июля — в Академию МВД, Могилевский институт МВД, Университет гражданской защиты МЧС;

с 12 июля по 2 августа — в Белорусскую государственную академию искусств, Белорусскую государственную академию музыки, Белорусский государственный университет культуры и искусств;

с 12 июля по 4 августа — в иные вузы.



Фото: Олег Киндар, TUT.BY

Выпускники профильных классов педагогической направленности, поступающие на педагогические специальности, будут подавать документы с 12 по 14 июля.

Когда сдавать экзамены при поступлении?

Установлены следующие сроки проведения вступительных испытаний:

с 18 по 21 июля — в университете гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям;

с 18 по 26 июля — в Белорусской государственной академии искусств, Белорусской государственной академии музыки, Белорусском государственном университете культуры и искусств;

с 18 по 24 июля — в иных вузах;

в вузах сельскохозяйственного профиля — с 18 по 25 июля (очная форма) и с 6 по 15 декабря (заочная форма).

Когда пройдет зачисление на бюджет?

по 24 июля — в военной академии, Институте пограничной службы, Университете гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям;

по 28 июля — в иных государственных вузах (кроме заочной формы);

по 20 декабря — на заочной форме получения образования в вузах сельскохозяйственного профиля.

Когда пройдет зачисление на платное?

по 2 августа — в Академии Министерства внутренних дел, Могилевском институте Министерства внутренних дел, университете гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям;

по 3 августа — в Белорусской государственной академии искусств, Белорусской государственной академии музыки, Белорусском государственном университете культуры и искусств;

по 6 августа — в других вузах (кроме заочной формы получения образования в вузы сельскохозяйственного профиля);

по 20 декабря — на заочной форме получения образования в вузах сельскохозяйственного профиля.