|
2 мая начинается регистрация на ЦТ. Даты, которые нужно помнить абитуриентам
02.05.2019 07:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня в стране начинается регистрация на централизованное тестирование. Записаться на ЦТ можно до 1 июня. А пока будущие абитуриенты доучивают последние темы и повторяют пройденный материал, TUT.BY подготовил график вступительной кампании-2019.
Уточним, пункты регистрации будут работать с 9.00 до 19.00, в субботу (18 мая и 1 июня) — с 9.00 до 18.00. Зарегистрироваться на ЦТ в резервные дни можно с 30 июня по 2 июля.
31 мая —
30 мая — последний звонок для учеников 9-х и 11-х классов.
С 1 по 8 июня — выпускные экзамены в школах. Испытания, которые проводятся в письменной форме, начинаются в 9 утра.
8−9 июня Минобразования рекомендует провести школьные выпускные.
График проведения ЦТ: сначала — белорусский, потом — русский
Резервные дни проведения централизованного тестирования
Когда в какие вузы нести документы?
с 12 по 17 июля — от абитуриентов, поступающих в вузы на бюджет и на платной основе;
с 15 ноября по 5 декабря — для поступающих на заочную форму образования в вузы сельскохозяйственного профиля на бюджет и на платное.
Абитуриенты, которые поступают на платное и не сдают вступительные испытания, подают документы:
с 12 по 31 июля — в Академию МВД, Могилевский институт МВД, Университет гражданской защиты МЧС;
с 12 июля по 2 августа — в Белорусскую государственную академию искусств, Белорусскую государственную академию музыки, Белорусский государственный университет культуры и искусств;
с 12 июля по 4 августа — в иные вузы.
Выпускники профильных классов педагогической направленности, поступающие на педагогические специальности, будут подавать документы с 12 по 14 июля.
Когда сдавать экзамены при поступлении?
Установлены следующие сроки проведения вступительных испытаний:
с 18 по 21 июля — в университете гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям;
с 18 по 26 июля — в Белорусской государственной академии искусств, Белорусской государственной академии музыки, Белорусском государственном университете культуры и искусств;
с 18 по 24 июля — в иных вузах;
в вузах сельскохозяйственного профиля — с 18 по 25 июля (очная форма) и с 6 по 15 декабря (заочная форма).
Когда пройдет зачисление на бюджет?
по 24 июля — в военной академии, Институте пограничной службы, Университете гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям;
по 28 июля — в иных государственных вузах (кроме заочной формы);
по 20 декабря — на заочной форме получения образования в вузах сельскохозяйственного профиля.
Когда пройдет зачисление на платное?
по 2 августа — в Академии Министерства внутренних дел, Могилевском институте Министерства внутренних дел, университете гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям;
по 3 августа — в Белорусской государственной академии искусств, Белорусской государственной академии музыки, Белорусском государственном университете культуры и искусств;
по 6 августа — в других вузах (кроме заочной формы получения образования в вузы сельскохозяйственного профиля);
по 20 декабря — на заочной форме получения образования в вузах сельскохозяйственного профиля.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в стране начинается регистрация на централизованное тестирование. Записаться на ЦТ можно до 1 июня. TUT.BY подготовил график вступительной кампании-2019.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)