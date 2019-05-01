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Новый посол, история о деньгах милиции, отсрочки в армию и Солодуха на «Динамо» - все за два дня

02.05.2019 07:49 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Ну что, успели вчера хоть немного отдохнуть? Гомельчанам вот, например, не повезло — у них такая погода была, что ни картошку посадить, ни на праздник сходить. Увы, у нас сегодня тоже будет не очень. Но вчера минчанам вчера погода благоволила — здесь у нас и новый сезон «Песочницы» открыли, и на концерте Солодухи оторвались. Видели, что творилось на «Динамо»?! (Мы думаем, футболисты одноименного клуба не пошли — и вот почему)


  • Вернемся к серьезным вещам. Во вторник Путин назначил к нам нового посла России — Дмитрий Мезенцев (и не спрашивайте, кто это!) сменил на этой должности Михаила Бабича. Официальный Минск, похоже, не сильно расстроен, а радоваться ли нам?
  • Помните задержание заместителя государственного секретаря Совета безопасности Андрея Втюрина? А что вы о нем вообще знаете? Больших интервью он не давал, хоть и был, по мнению многих, одним из самых влиятельных людей в стране. Мы выбрали десять интересных эпизодов его жизни, которые лучше всего характеризуют Втюрина.
  • Еще немного о политике. Новый выпуск «Разжевано» не пропустили? В этот раз Артем Шрайбман объясняет, чем власти аукнется новый метод душить протесты: брать с политиков деньги даже за разрешенные мероприятия. В этом решении есть одна подводная мина для самого государства — смотрите.
  • Что изменится в наших кошельках? (Ой, не дай бог все эти деньги получать, конечно). С 1 мая выросло пособие на погребение — аж почти на 80 рублей сразу. А еще для нас обновили минимальный потребительский бюджет. Так что жить, как говорится, будем плохо, но недолго. А если еще и кредиты перестанут выдавать да с рублем, тьфу-тьфу-тьфу, что не так… Ладно, что мы о грустном — давайте лучше посмотрим на самые красивые деньги мира и загадаем, чтобы у нас их было побольше.
  • Кстати о больших деньгах. Помните, больше двух лет назад из здания ГУБОПиК МВД в центре Минска было похищено около 270 тысяч долларов? Подозреваемым оказался сотрудник этого управления. Его и деньги ищут до сих пор. Мы немного покопались в этом деле — и вот здесь все, что известно о нем и самом подозреваемом — подполковнике милиции. «Моему брату и моей семье угрожает опасность, — рассказала его сестра о звонках из Беларуси. — Пытались запугать, требуя информацию о каких-то пропавших деньгах. Мне ясно дали понять, что они ни перед чем не остановятся и что румынское гражданство ему не поможет. Мой отец очень запуган, ему запретили с кем-либо обсуждать происходящее и угрожали, что в случае неповиновения привлекут к уголовной ответственности».
  • Посмотрели, как живет Казахстан после смены власти. Больше месяца прошло с момента, когда Нурсултан Назарбаев, правивший страной долгих 30 лет, заявил о своей отставке. Но «лидер нации» по-прежнему не сходит с экранов, и слово «президент» будет с ним до конца жизни. В Астане, которая недавно стала Нур-Султаном, культ Назарбаева чувствуется еще больше: вас приветствуют в аэропорту имени Назарбаева, в обменнике выдают деньги с отпечатком ладони Назарбаева, приглашают в музей Первого президента Республики Казахстан — Назарбаева. Там, кстати, можно приложить руку к отпечатку руки Назарбаева и загадать желание. День города совпадает с днем рождения политика. Переименование города, кстати, обойдется бюджету в 125 млн долларов. В общем, вот здесь — наш большой репортаж.
  • Помните, как еще совсем недавно горели Ольманские болота? Фотографии, как люди боролись с огнем, впечатлили многих. Но снимки, на которых зафиксированы последствия пожара, точно запомнятся не меньше — смотрите сами.


  • Признавайтесь честно — служили? Оказывается, в нашей армии отсрочки получает в 4 раза больше парней, чем идет служить. Минобороны не раз заявляло о том, что с этим давно пора что-то делать, — и наконец рассказало нам, что же планируют. Будущие солдатики и их болезненные друзья, вам читать обязательно.
  • А историю борьбы коллектива «Витебскмясомолпрома» за своего задержанного директора помните? Во вторник туда приехал генпрокурор Конюк — и сообщил нерадостную новость. А вот девушку, о которой мы тоже писали, — помните витеблянку, потерявшую руку на заводе, дело которой три года мне могло дойти до суда и не было денег на адвоката? — обрадовал: велел местным властям найти и адвоката, и работу для нее. «Сказал, чтобы адвокат был профессиональный. И заметил: „Если работа хорошего адвоката будет стоить денег, мы, прокуроры, скинемся и оплатим его услуги“».
  • Помните резонансное ДТП в Толочинском районе, в котором в декабре прошлого года погибла семья витебского футболиста Андрея Щербакова? СК сообщил о закрытии дела — мол, погибший водитель сам виноват, — но потом появилось полное видео того, что происходило в машине за несколько секунд до аварии. И именно эта запись со звуком вызвала вопросы о том, действительно ли водитель отвлекся от дороги, что и привело, по версии следствия, к смертельному ДТП. Мы выслушали новые аргументы СК — что скажете?
  • Знакомьтесь — два энтузиаста, которые хотят, чтобы белорусы полюбили кататься на роликах. Когда в 2008 году 26-летний Сергей — тогда уже тренер в конькобежном спорте — надумал открыть первую роллер-школу для всех возрастов, над ним смеялись: на роликах катались только подростки — ну или конькобежцы. Невозможно было представить с ними взрослого человека. А сейчас марафон по проспекту на роликах бежит президент с сыном! «Ролики — народный вид спорта. У нас в стране много возможностей его развивать, был бы кусок асфальта».
  • Кстати, о сыне президента. Помните нашумевшее фото Лукашенко и Николая из Китая? Кажется, наш 14-летний Коля оказался настолько стильным, что стал настоящей звездой TikTok. Там проходит челлендж: пользователи снимают и выкладывают свою реакцию на его фото. Мы собрали в коротком видео слюни страдания всех этих девочек по Николаю.
  • А мы переходим к чуть более взрослым отношениям и рассказываем вам о том, как живут интернациональные пары. Думаем, если вы слышите, что женщина вышла замуж за иностранца, то, скорее всего, представляете, что она уехала в США, Италию, Индию… Наши герои решили обосноваться в Беларуси. Смотрите, в этом видео — наш разговор с пятью парами, где супруг — иностранец, а жена — белоруска, о любви, трудностях адаптации в чужой стране и стереотипах о Беларуси.
  • Жильцы минской новостройки на Широкой, которая в минувшую пятницу стала известна на всю страну, показали нам свое жилье изнутри: сквозные трещины в стенах, просевшие двери и испорченные ремонты. Ужас, конечно. Сейчас люди готовят коллективное обращение в прокуратуру.


  • Вчера юбилеи праздновали сразу две известные белоруски: народной артистке Беларуси Ядвиге Поплавской исполнилось 70, а звезде белорусской оперетты Наталье Гайде — 80. Обязательно прочтите истории жизни этих потрясающих женщин.
  • Президент России Владимир Путин вчера подписал указ о предоставлении права получения российского гражданства в упрощенном порядке для отдельных категорий граждан Украины. Он касается жителей Крыма (ранее паспорта были обещаны и Донбассу). Киев, конечно, не признал документ правомерным.
  • А еще один указ российского президента — об изоляции Рунета — видели? Согласно документу, в случае возникновения угроз устойчивой, безопасной и целостной работе Рунета на территории России Роскомнадзор сможет осуществлять «централизованное управление сетью связи общего пользования». Подробности — здесь.
  • Вчера разгорелся скандал: Reuters выяснил, что жена Зеленского купила у олигарха пентхауз в Крыму якобы за половину стоимости. Было это в 2013 году, но все равно вызвало много обсуждений и подозрений. Штаб избранного президента Украины, конечно, прокомментировал новость.
  • В мире неспокойно. Во вторник в Венесуэле обострилось противостояние сторонников лидера оппозиции Хуана Гуайдо и правительственных сил президента Николаса Мадуро. В Каракасе начались крупные столкновения протестующих с военными. Что там происходит — смотрите здесь. Белорусский МИД решительно осудил происходящее, США не исключают проведение там военной операции, Россия этим недовольна. Сегодня в Венесуэле может начаться всеобщая забастовка, будем следить.


  • А в Париже вчера жестко прошли первомайские демонстрации «желтых жилетов»: в них приняли участие, по разным данным, от 16 до 40 тыс. человек (по стране в целом — более 160 тыс.!), не обошлось без раненых и задержанных. В общем, смотрите сами, что там творилось.
  • В Лондоне в среду вынесли приговор Джулиану Ассанжу: он почти год проведет в тюрьме за нарушение условий выхода под залог. Как думаете, экстрадируют его все же в США?
  • Видели, как вчера «Барселона» разгромила «Ливерпуль» в Лиге чемпионов? Очень странная игра: две классные команды, и все красавчики, но — 3:0. Месси снова убедил всех, что гениален. Как он забил со штрафного! В первом полуфинале, кстати, во вторник «Тоттенхэм» проиграл дома «Аяксу». Вот здесь мы рассказывали, как это было.

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Теги: Новости, Минск
 
 
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