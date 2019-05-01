«Ни рыбки, ни жабки». Жители деревни около Щучина хотят вернуть озеро, пропавшее 15 лет назад

Источник материала: Tut.by

В маленькой деревне Амбилевцы, что в Щучинском районе, серьезная и давняя проблема — примерно 15 лет назад здесь спустили единственное в здешней округе озеро, и от когда-то крупного и живописного водоема осталась лишь небольшая лужица — да и та со временем заросла деревьями и кустарниками. А еще рядом с исчезнувшим озером находятся очистные сооружения Щучинского ЖКХ. Деревенские уверены: в бывший водоем попадают неочищенные воды, поэтому вот уже несколько лет местные страдают от едкого и очень неприятного запаха.





— Асабліва по утрам чуваць. Я пасменно работаю, так калі утром иду са смены, дык так чуваць, што ў вачах шчыпліць, — говорит один из местных жителей.

Около католической каплички, которая стоит прямо на берегу бывшего озера, собрались жители деревни. Показывают фотографии набережной, рассказывают, что в дома стали заползать ужи — змеи облюбовали болотистую местность бывшего водоема, жалуются на плохое качество воды в колодцах и, конечно, на запах, от которого невозможно спрятаться за закрытыми окнами и дверями.

— У нас две проблемы. Нет озера и воняет г… ом, извините. Нет, ну реально, вы же чувствуете этот запах? — спрашивают женщины.

Действительно, сильный неприятный запах сейчас чувствуется на дороге и около дамбы.

— Это пока ветра нет. А как начинает тянуть в нашу сторону, то вообще караул, — жалуются местные жительницы и добавляют, что белье стараются не сушить на улице — запах моментально впитывается в мокрые простыни и пододеяльники.





Причину загрязнения бывшего озера местные определили уже давно — очистные сооружения. Оттуда загрязненная вода попадает в бывший водоем, потом в речку Спушанку, откуда — в еще одно озеро по пути, затем — в Котру и Неман. А ведь раньше, вспоминают местные, в реке водилась форель, а в озере видели даже белого амура.

— Наше озеро до сих пор питают родники, — говорит местный житель Иван и проводит мини-экскурсию по окрестностям. Мужчина вспоминает, что раньше вода здесь была очень чистой.





— Я когда заходил по пояс в воду, то пальцы ног все еще видел. Представляете? А сейчас что? Постоянная экологическая катастрофа. Ни рыбки, ни жабки. Одни ужи, которые даже в дома заползают. Вот им, конечно, благодать, — вздыхает мужчина.

Находиться около дамбы долго невозможно: сильный едкий запах, кажется, намертво въедается в одежду и волосы.





В 2016 году арендатор водоема возле агрогородка Демброво (ниже по течению Спушанки), что буквально в 10 километрах от Амбилевцев, Сергей Крищик столкнулся с экологическим бедствием уже в своем озере. В конце января мужчина обнаружил, что практически вся рыба погибла.

Вот что он тогда рассказывал об этом газете «Вечерний Гродно»:

— Мы прорубили лунки и увидели на поверхности воды белую пену и масляные пятна коричневого цвета. Лед был усыпан светлыми пятнами: погибшая рыба всплывала и вмерзала в него. Воздух над агрогородком быстро наполнился зловонием. Пройдя через озеро, пена продолжила свой путь по речке Спушанке.

Тогда специалисты взяли пробы воды в пяти точках реки Спушанки, в том числе и около Амбилевцев — и выявили превышение норм предельно допустимых концентраций химического потребления кислорода, аммоний-иона, фосфат-иона, а также бихроматной окисляемости.





Местные говорят, что ситуация с того времени мало изменилась: в речке, которая вытекает из их озера, вода часто пенится так, как будто туда добавили порошок.

— Тыдзень таму была гэтая пена. Дык яна ў нас пастаянна, мы куды толькі не пісалі, але ні возера, ні пляжа ў нас дагэтуль няма. І рэчка атручаная. Можа, у нас і ў калодзежах дрэнная вада, — говорят местные бабушки.

Деревенские говорят, что даже готовы выйти на импровизированный субботник, чтобы очистить территорию водоема, сделать пляж — только бы им вернули озеро. Но признают, сейчас привести в нужное состояние водоем будет очень сложно: понадобится не один месяц, чтобы хотя бы вырубить деревья и кустарники, которые заполонили то место, где когда-то было озеро.

Люди также предлагают отдать водоем в аренду.

— У нас тут рыбакоў засталося — раз-два. А турысты ды гарадскія маглі бы прыязджаць сюды за плату рыбачыць. Вунь у Еўропе усе возеры платныя — і нічога. А нам бы толькі б купацца. Ды і было б больш прыгожа, чым зараз. Возера ж вунь да таго леса было. Вялікае-вялікае! — говорят сельчане.





В Щучинской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды о проблемном озере знают и говорят, что «там же у них очистные сооружения, но их скоро будут модернизировать». Поэтому, мол, проблема сбросов и запаха в скором времени должна решиться.

Местные власти отмечают, что для запуска озера нужны ресурсы, а еще уверяют, что вода, которая попадает в бывший водоем из очистных сооружений, проходит всю необходимую очистку.

— Озеро в деревне Амбилевцы не функционирует с 2004 года из-за неисправности запорного устройства на гидротехническом сооружении. Для устройства озера необходимо выполнить работы по реконструкции гидротехнических сооружений, очистки дна озера от ила, деревьев и кустов, — рассказал председатель Лядского сельисполкома Павел Литавор. — Через центральный канал данного озера возле деревни проходят воды, прошедшие процесс очистки. Щучинским ЖКХ на основании разрешения на специальное водопользование, которое выдано Гродненским областным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды, осуществляется сброс очищенных сточных вод в водный объект. Ежедневно осуществляется лабораторный контроль предельно допустимых концентраций качества сточных вод, как поступающих на очистные сооружения, так и на выходе из очистных сооружений.

Также в сельисполкоме рассказали, что рассматривается вопрос о включении реконструкции очистных сооружений Щучина в проект «Повышение эффективности и качества коммунальных услуг», который финансируется за счет средств Международного банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка.