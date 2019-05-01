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2 мая в Минске начинает работу ХХІІІ Международная специализированная выставка «СМІ ў Беларусі»

02.05.2019 — Новости Общества | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

Выставка проводится ежегодно с 1997 года Министерством информации при поддержке Министерства иностранных дел, Минского горисполкома, РУП «Национальный выставочный центр «БелЭкспо», других органов госуправления, ведущих СМИ, общественных организаций.

XXIII Международная специализированная выставка «СМІ ў Беларусі» пройдет с 2 по 4 мая 2019 года в Национальном выставочном центре «БелЭкспо» (пр. Победителей, 14). Торжественная церемония открытия выставки состоится 2 мая в 12.00 на главной сцене.

Центральными темами выставки станут 75-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, II Европейские игры, современные интернет-технологии, возрождение малой родины.

На выставке будет представлено более 50 экспонентов. По традиции широко будут показаны печатные и электронные СМИ, а также сетевые издания, которые начали регистрироваться в нашей стране согласно нововведению в законодательство с 1 декабря 2018 года.

Посетителям выставки будет предложена насыщенная программа мероприятий, состоящая из презентаций информационных и интернет-проектов, автограф-сессий, мастер-классов. Руководители средств массовой информации и журналисты, представители экспертного сообщества обсудят значимые вопросы функционирования медиасферы, роли СМИ в развитии общества и государства в рамках деловой программы.

Ряд мероприятий будет посвящен региональным средствам массовой информации, которые расскажут об участии в социально-экономическом развитии своих регионов. Состоится презентация спортивных изданий. Большое место в программе выставки отведено проектам БелТА, пресс-служб и коммуникационных агентств.

На отдельном стенде, подготовленном с помощью Уполномоченного по делам религий и национальностей, будут представлены СМИ диаспор. На нем будут представлены страны Балтии, Украина, Россия. Приедет также делегация из Узбекистана. Посольство Китая в Беларуси познакомит гостей выставки с китайскими СМИ. Кроме того, в день открытия выставки состоится церемония награждения победителей конкурса за лучшее освещение вопросов межнациональных и межконфессиональных отношений, межкультурного диалога в Беларуси и сотрудничества с соотечественниками за рубежом.

Среди других особенностей нынешней выставки — проведение 3 мая первого тематического Дня пиара, а также широкая презентация сетевых СМИ (на 30.04.19 в Беларуси зарегистрировано 12 сетевых изданий), среди которых интернет-издание «Мediana.by», основанное совместно с факультетом журналистики БГУ, Министерством информации и Общественным пресс-центром Дома прессы.

4 мая на выставке «СМІ ў Беларусі» – детский день. Впервые выставка будет представлена глазами самых юных ее участников – детей. Планируется подготовка специальных репортажей о выставке юными журналистами.

Традиционно в рамках выставки 3 мая на площадке «Дипсервис холл» (пер. Войсковый, 4) будут вручены награды победителям в 23 номинациях Национального конкурса печатных СМИ «Золотая литера» — в этом году на участие в нем поступило более 330 заявок.

Среди участников выставки «СМІ ў Беларусі» —  операторы и дистрибьюторы кабельного телевидения, распространители печатной продукции, издательства, которые также примут активное участие в ее работе.

На стенде РУП «Белсоюзпечать» пройдут презентации книг и автограф-сессии, интервью и мастер-класс по лепке из кинетического песка, конкурс детского рисунка, квест, посвященный Великой Отечественной войне. Будет работать интерактивная фотозона «Беларусь помнит» и зона кафе.

В преддверии 75-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков предприятие РУП «Белпочта» проведет праздничное промомероприятие — «Отправьте весточку ветерану Великой Отечественной войны». Посетители выставки смогут подписать почтовые карточки и открытки и поблагодарить за мир на родной земле тех, кто подарил долгожданную Победу. Весточки ветеранам с добрыми и теплыми пожеланиями сотрудники предприятия доставят бесплатно в любую точку Беларуси.

На своих стендах белорусские СМИ представят свои проекты в рамках республиканской акции «Беларусь помнит».

 
 
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Выставка проводится ежегодно с 1997 года Министерством информации при поддержке Министерства иностранных дел, Минского горисполкома, РУП «Национальный...
 
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