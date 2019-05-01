Житель Шарковщины похудел на несколько кг, узнав, что выиграл машину

Источник материала: Tut.by

Шарковщина, городской поселок в Витебской области, много лет подряд возглавляет антирейтинг самых бедных пунктов в Беларуси. С местным уровнем зарплат далеко не каждый житель может позволить себе крупные покупки. И вдруг, благодаря игре «Удача в придачу!», сразу три семьи стали обладателями внедорожников Geely Emgrand 7.

«Мы совсем не верили в подарки, были уверены, что придется платить большой налог с призов», — признаются наши сегодняшние герои. Но после такого количества победителей в Шарковщине все подряд стали регистрировать карты. Вместе с сетью магазинов «Евроопт» продолжаем проект «По следам удачи» , где рассказываем истории людей, которым повезло.

«Была ошарашена сообщением»

Инна Шиленок уже 24 года своей жизни помогает детям появляться на свет: она — акушерка в местном роддоме. Сегодня она на «сутках», и мы встречаемся с ней во время небольшого перерыва в парке.





Инна замужем, воспитывает двух дочерей. Старшая учится в колледже культуры и искусств в Витебске, младшая ходит в седьмой класс. У мужа — свое подсобное хозяйство: выращивает сельхозкультуры на продажу.

С момента распределения женщина свою работу не меняла.

— Как пришла в профессию после Полоцкого медицинского колледжа, так и осталась. Мне нравится моя работа, в другой роли я себя не вижу. Это же так приятно — помогать ребенку появиться на свет! По молодости думала о переезде, но потом вышла замуж, дети пошли, и мы остались тут.

Покупать «товар удачи» в семье Инны — традиция на протяжении последних трех лет. Даже если ничего не надо, она все равно такой берет, если предлагают. О том, что можно выиграть машину, Инна знала, но представить себя в роли победительницы не могла.

— Для меня это было из ряда фантастики. Я видела, как люди из Минска и области выигрывали, но себя на их месте не представляла.





Когда озвучивали имена победителей, Инна не была у телевизора. К телефону ее позвала дочь. На том конце трубки ведущий спросил: знает ли она своего земляка Ивана Катышева. Она ответила, что нет. Ведущий пояснил, что в принципе не это хотел узнать, и тут же сообщил о выигрыше.

— Конечно, я была ошарашена сообщением. Никогда никаких крупных призов не выигрывала, а тут — машина. Муж тоже обрадовался, друзья и знакомые поздравляли. И все подряд спрашивали: какой налог мы за машину заплатили? А мы ничего не платили. Через день приехали в Минск, забрали автомобиль и всё.

«Мы уже наездили 5 тысяч километров»

Следующая героиня Анастасия Андреева признается, что их семье автомобиль пришелся как нельзя кстати. Она работает в детской библиотеке в Шарковщине, а живет в шести километрах езды от нее в служебном доме мужа. Он — участковый милиционер.



Хоть в семье уже есть свой Volkswagen Passat 1989 года, у нее с мужем не совпадают графики. Анастасии часто приходилось ездить на работу на автобусе. Не успеваешь на него — и вот уже надо добираться на попутках или просить соседей подвезти.

— В Шарковщине особо некуда сходить. Одно кафе, районный дом культуры и все. Как появилась новая машина, стали много ездить. Побывали в Витебске, Полоцке, собираемся вот в Минск. Уже наездили на новой машине 5000 км.





Выигрышным у Насти стал общий заказ продуктов для коллег на работу. Карточки ни у кого, кроме нее, не было. Она предоставила свою и стала победителем.

— Зависти никакой не почувствовала. Весь коллектив, наоборот, порадовался за меня. Сейчас, когда кто-то из деревни к нам в библиотеку заходит, коллеги рассказывают: «наша девочка автомобиль выиграла». Соседи и друзья сразу после победы Анастасии предлагали помочь ей выплатить налог.

— У нас все-таки люди привыкли работать, получать что-то за труд. В такие подарки судьбы им верится с трудом.

По мнению Насти и ее супруга, в Шарковщине мало кто может позволить себе приобрести машину своими силами, без кредитов. Зарплаты в поселке небольшие, крупных производств, кроме консервно-овощесушильного завода, нет.





«За три дня Иван потерял 2 кг: так переживал и не верил своему счастью»

Ивана Катышева в Шарковщине знают все: он ходит по домам и меняет людям счетчики. Мужчина 26 лет отработал в сфере энергетики. После выигрыша каждый визит, по его словам, стал мини-праздником. Ивана усаживали за стол, поздравляли и задавали главный вопрос: «Сколько заплатил?»





Как вы уже поняли, в безвозмездные подарки в Шарковщине не верит никто.

Так эмоционально, как Иван Катышев, на выигрыш не реагировал, наверное, никто.

— Когда узнал о выигрыше, подумал, что меня разыгрывают. Знаете, я неделю не садился за руль. Не верилось, что вот там, в гараже, стоит моя машина. Я и до выигрыша считал себя везучим человеком: у меня есть семья, дети — главный подарок от Бога. А тут такое!





За три дня Иван потерял два килограмма: так переживал и не верил своему счастью. За рулем выигранного автомобиля из Минска в Шарковщину ехал зять. Потом Иван оставил машину в гараже соседа. Только пару дней назад решился сам сесть за руль, чтобы ее зарегистрировать.

— После того, как практически одновременно три семьи из нашего города выиграли автомобили, тут не только я, а все жители Шарковщины поверили в то, что удача в этом мире есть.

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