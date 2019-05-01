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Митинг, концерты и спортивные мероприятия. Как в Сморгони отпразднуют День Победы (ПРОГРАММА)

02.05.2019 — Новости Общества | Светлы шлях  
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Источник материала: Светлы шлях

9 мая в Сморгони пройдет районного праздника  «Звенит Победой май цветущий», посвящённый Дню Победы. Праздничные мероприятия, которые продлятся более десяти часов, пройдут на центральной улице города, в парке, в амфитеатре и на стадионе.

Программа районного праздника  «Звенит Победой май цветущий», посвящённого Дню Победы

Улица Советская:

10.50  – шествие представителей трудовых коллективов предприятий, учреждений, организаций города «Беларусь помнит…», прохождение парадного расчета военнослужащих;

11.00  – торжественное открытие после реконструкции памятника погибшим воинам и партизанам;

11.10      митинг – реквием «Тех дней суровых не забыта рана…» у памятника погибшим воинам и партизанам;

12.00  – легкоатлетический пробег по улицам Сморгони, посвящённый 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне (старт у памятника погибшим воинам и партизанам).

Мемориальный комплекс «Переправа»:

11.45    возложение цветов к мемориальному комплексу «Переправа».

Городской парк:

10.00-16.00 ‒ праздничная торговля;

10.00 - 15.00  выставка – ярмарка изделий мастеров районного Дома ремёсел   и мастеров народного творчества Сморгонщины «Рук золотых земные чудеса»;

11.00 - 15.00 – читальный зал под открытым небом «Память огненных лет». Книжный развал «Что вы предпоЧИТАЕТЕ», фотозона, выставка работ «Рисуем Победу вместе», выставка – инсталляция  «Была война, была Победа»;

11.00 - 15.00 – выставка «Хроника военных лет». Квест «Найди дом ветерана»;

12.00 - 15.00 выставка работ фотоконкурса «Мужество останется в веках»;

12.00 - 15.00 –  акция «Голубь мира». Написание благодарности ветеранам и поздравлений с праздником Победы на символических бумажных голубях;

12.00 - 15.00   патриотическая площадка «Сияй в веках, Великая Победа!» с участием творческих коллективов  сельских учреждений культуры района;

12.00     спортивный праздник  (преодоление туристической полосы препятствий, показательные выступления баскетболистов и дзюдоистов, спортивно-массовые мероприятия по дартсу, спортивная забава «Спортивный лабиринт»).

Городской стадион:

15.00  – товарищеский матч ДЮСШ Сморгонь – ДЮСШ Молодечно (2006 г. р.).

Амфитеатр:

12.00 - 13.20 праздничная концертная программа  «Во славу Великой Победы!» Государственного учреждения культуры «Заслуженный коллектив Республики Беларусь ансамбль танца, музыки и песни «Белые Росы»;

13.20 - 15.00 – концерт военного оркестра в/ч 2044, творческих коллективов и исполнителей учреждений образования Сморгонского района.

15.00 акция «Споем «День Победы» вместе!»;

18.00 - 20.00 – концертная программа  «В 6 часов вечера после войны» с участием  творческих коллективов государственного учреждения культуры  «Сморгонский  районный центр культуры» и  государственного учреждения образования «Сморгонская детская школа искусств им. М. К. Огинского»;

20.00 - акция «Споем «День Победы» вместе!». 

 
 
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9 мая в Сморгони пройдет районного праздника  «Звенит Победой май цветущий», посвящённый Дню Победы. Праздничные мероприятия, которые продлятся более десяти...
 
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