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Станция кольцевания птиц в Россонском районе объявила сбор средств, чтобы работать дальше. Поможем?

02.05.2019 09:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Станция кольцевания птиц «Сосновый Бор» в Россонском районе объявила сбор средств на краудфандинговой площадке ulej.by для того, чтобы продолжить свою работу в 2019—2020 годах.


Денис Китель

С 2014 года на хуторе Сосновый Бор Россонского района профессиональные орнитологи отлавливают и кольцуют мигрирующих и местных птиц. За пять лет специалисты окольцевали около 30 тысяч птиц 114 видов, «открыли» три новые для Беларуси вида пернатых: пеночку-зарничку, овсянку-крошку и овсянку-ремез.

— На деньги с проекта мы планируем купить на станцию два типа колец на самые мелкие виды птиц. Кольца закажем у польской фирмы. В Беларуси подобную продукцию не производят. Планируемое количество колец даст возможность работать станции в сезоны в 2019−2020 годах, — пояснил TUT.BY орнитолог, инициатор создания станции кольцевания птиц «Сосновый Бор» Денис Китель.

Для тех, кто поддержит проект, энтузиасты-биологи подготовили подарки: открытки и плакаты с птицами и зверями, травяной чай, экскурсию по заказнику «Красный Бор», проживание на усадьбе «Заимка Лешего». Ее хозяева Дмитрий Шамович и Анастасия Кузьменкова организуют экологические, бердвочерские и фотографические туры по Беларуси.

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С 2014 года на хуторе Сосновый Бор Россонского района профессиональные орнитологи отлавливают и кольцуют мигрирующих и местных птиц. За пять лет работы специалисты...
 
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