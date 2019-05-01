ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Два студента взломали дверь и спасли хозяйку горящей квартиры

02.05.2019 10:04 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Студенты спасли женщину из горящей квартиры. Пожар случился на переулке Солтыса. Об этом сообщает МЧС Минска.


Фото: МЧС Минска

Пожар в квартире на шестом этаже четырнадцатиэтажной высотки (переулок Солтыса, 6) случился вечером 1 мая. Минчане сообщили в МЧС, что из квартиры идет дым.

Еще до приезда спасателей хозяйке квартиры помогли два студента — первокурсник Мардас и второкурсник Александров УО «РИПО». Парням 17 и 19 лет.

Когда случился пожар, молодые люди сидели на скамейке возле того же дома. Они услышали просьбу о помощи от женщины из окна шестого этажа, побежали в подъезд, поднялись на нужный этаж. Там их встретили соседи и указали на входную дверь горящей квартиры. Металлическая дверь была закрыта, поэтому ребята решили ее взломать.

Студенты проникли в квартиру и обнаружили 60-летнюю хозяйку квартиры в одной из комнат. Помогли ей выйти на незадымляемую лестничную клетку и были там до прибытия спасателей. Позже женщину увезли в больницу с отравлением продуктами горения. Госпитализировали и студентов — они плохо себя чувствовали, так как тоже отравились.

Жильцов дома не эвакуировали. Причина пожара устанавливается. Рассматривается такая версия: нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования в жилой комнате.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пожар случился на переулке Солтыса вечером 1 мая
 
Новости дня
Новости общества
 
Минск вошел у россиян в топ популярных городов СНГ для отдыха на майские праздники
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
02.05.2019
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • мужские рюкзаки кожаные стильный рюкзак в Бутик.ру
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика