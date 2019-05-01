Два студента взломали дверь и спасли хозяйку горящей квартиры

Источник материала: Tut.by

Студенты спасли женщину из горящей квартиры. Пожар случился на переулке Солтыса. Об этом сообщает МЧС Минска.



Фото: МЧС Минска

Пожар в квартире на шестом этаже четырнадцатиэтажной высотки (переулок Солтыса, 6) случился вечером 1 мая. Минчане сообщили в МЧС, что из квартиры идет дым.

Еще до приезда спасателей хозяйке квартиры помогли два студента — первокурсник Мардас и второкурсник Александров УО «РИПО». Парням 17 и 19 лет.

Когда случился пожар, молодые люди сидели на скамейке возле того же дома. Они услышали просьбу о помощи от женщины из окна шестого этажа, побежали в подъезд, поднялись на нужный этаж. Там их встретили соседи и указали на входную дверь горящей квартиры. Металлическая дверь была закрыта, поэтому ребята решили ее взломать.

Студенты проникли в квартиру и обнаружили 60-летнюю хозяйку квартиры в одной из комнат. Помогли ей выйти на незадымляемую лестничную клетку и были там до прибытия спасателей. Позже женщину увезли в больницу с отравлением продуктами горения. Госпитализировали и студентов — они плохо себя чувствовали, так как тоже отравились.

Жильцов дома не эвакуировали. Причина пожара устанавливается. Рассматривается такая версия: нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования в жилой комнате.