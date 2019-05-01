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Минск вошел у россиян в топ популярных городов СНГ для отдыха на майские праздники
02.05.2019 10:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Минск вошел в тройку популярных у россиян городов для поездок на майские праздники в этом году. Об этом сообщает аналитическое агентство
В России майские праздничные выходные — с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая. В первую десятку городов СНГ для путешествий у россиян в мае входят:
По данным ТурСтат, россияне приезжают в города СНГ в мае на три-пять дней и расходуют от $ 60 до $ 120 в день на питание и проживание.
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Минск вошел в тройку популярных у россиян городов для поездок на майские праздники в этом году. Об этом сообщает аналитическое агентство ТурСтат.
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