Минск вошел у россиян в топ популярных городов СНГ для отдыха на майские праздники

Источник материала: Tut.by

Минск вошел в тройку популярных у россиян городов для поездок на майские праздники в этом году. Об этом сообщает аналитическое агентство ТурСтат .



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В России майские праздничные выходные — с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая. В первую десятку городов СНГ для путешествий у россиян в мае входят:

Баку в Азербайджане Минск в Беларуси Нурсултан в Казахстане Ереван в Армении Алматы в Казахстане Ташкент в Узбекистане Бишкек в Кыргызстане Кишинев в Молдове Душанбе в Таджикистане Ашхабад в Туркменистане

По данным ТурСтат, россияне приезжают в города СНГ в мае на три-пять дней и расходуют от $ 60 до $ 120 в день на питание и проживание.