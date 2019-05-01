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Минск вошел у россиян в топ популярных городов СНГ для отдыха на майские праздники

02.05.2019 10:01 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минск вошел в тройку популярных у россиян городов для поездок на майские праздники в этом году. Об этом сообщает аналитическое агентство ТурСтат.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В России майские праздничные выходные — с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая. В первую десятку городов СНГ для путешествий у россиян в мае входят:

  1. Баку в Азербайджане
  2. Минск в Беларуси
  3. Нурсултан в Казахстане
  4. Ереван в Армении
  5. Алматы в Казахстане
  6. Ташкент в Узбекистане
  7. Бишкек в Кыргызстане
  8. Кишинев в Молдове
  9. Душанбе в Таджикистане
  10. Ашхабад в Туркменистане

По данным ТурСтат, россияне приезжают в города СНГ в мае на три-пять дней и расходуют от $ 60 до $ 120 в день на питание и проживание.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск вошел в тройку популярных у россиян городов для поездок на майские праздники в этом году. Об этом сообщает аналитическое агентство ТурСтат.
 
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