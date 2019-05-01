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Странный случай. В Березовке женщина вытолкнула в окно соседку: надоело, что та жалуется на жизнь
02.05.2019 11:24 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Березовке 50-летнюю женщину вытолкнули из окна общежития, она умерла по пути в больницу. Подозреваемая — соседка женщины. Возбуждено уголовное дело за убийство,
Выяснилось, что между потерпевшей и 43-летней соседкой примерно в 11.40 1 мая произошел конфликт, в ходе которого скончавшаяся женщина и получила ранения.
Все произошло в общежитии по улице Школьной,
Балкона на кухне нет, но вместо лоджии натянуты веревки, на которых сушится белье. Около 11.40 43-летняя женщина вешала только что постиранные вещи. По предварительной версии, в этот момент к ней подошла 50-летняя соседка и стала жаловаться на жизнь. Женщина сетовала на проблемы и вскользь сказала, что хочет умереть. Соседка, которая вешала белье, с ее же слов, не выдержала и толкнула жаловавшуюся в проем окна. В последний момент поняла, что может произойти, — и успела схватить падающую женщину за ногу, однако удержать ее уже не смогла. В итоге в руке остался лишь носок, а потерпевшая упала вниз головой с третьего этажа на бетон.
Ранее между женщинами серьезных конфликтов не возникало. Алкоголем не злоупотребляли, но в момент происшествия обе были выпившими.
Подозреваемая сейчас задержана. Она ранее привлекалась к уголовной ответственности.
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50-летняя женщина умерла по пути в больницу.
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