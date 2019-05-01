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Странный случай. В Березовке женщина вытолкнула в окно соседку: надоело, что та жалуется на жизнь

02.05.2019 11:24 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Березовке 50-летнюю женщину вытолкнули из окна общежития, она умерла по пути в больницу. Подозреваемая — соседка женщины. Возбуждено уголовное дело за убийство, сообщает СК.


Фото: УВД Гродно

Выяснилось, что между потерпевшей и 43-летней соседкой примерно в 11.40 1 мая произошел конфликт, в ходе которого скончавшаяся женщина и получила ранения.

Все произошло в общежитии по улице Школьной, сообщает милиция региона. Три женщины были на общей кухне, беседовали, но при этом не ссорились между собой.

Балкона на кухне нет, но вместо лоджии натянуты веревки, на которых сушится белье. Около 11.40 43-летняя женщина вешала только что постиранные вещи. По предварительной версии, в этот момент к ней подошла 50-летняя соседка и стала жаловаться на жизнь. Женщина сетовала на проблемы и вскользь сказала, что хочет умереть. Соседка, которая вешала белье, с ее же слов, не выдержала и толкнула жаловавшуюся в проем окна. В последний момент поняла, что может произойти, — и успела схватить падающую женщину за ногу, однако удержать ее уже не смогла. В итоге в руке остался лишь носок, а потерпевшая упала вниз головой с третьего этажа на бетон.

Ранее между женщинами серьезных конфликтов не возникало. Алкоголем не злоупотребляли, но в момент происшествия обе были выпившими.

Подозреваемая сейчас задержана. Она ранее привлекалась к уголовной ответственности.

 
Теги: Гродно
 
 
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