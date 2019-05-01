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В Пуховичском районе 8-классница на велосипеде заблудилась в лесу. Искали спасатели
02.05.2019 11:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
1 мая в 17.10 спасателям сообщили о том, что в лесу возле деревни Насыцк Пуховичского района заблудилась девочка. Подробности истории
Спасатели с милицией выехали на поиски. Выяснилось, что 8-классница приехала на дачу с родителями. Около 12 часов дня она поехала кататься на велосипеде в лес и заблудилась.
В полседьмого девочка вышла на звуки сигнального громкоговорящего устройства спасателей.
Она в порядке.
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Подробности истории сообщает МЧС.
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