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В Пуховичском районе 8-классница на велосипеде заблудилась в лесу. Искали спасатели

02.05.2019 11:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

1 мая в 17.10 спасателям сообщили о том, что в лесу возле деревни Насыцк Пуховичского района заблудилась девочка. Подробности истории сообщает МЧС.

Спасатели с милицией выехали на поиски. Выяснилось, что 8-классница приехала на дачу с родителями. Около 12 часов дня она поехала кататься на велосипеде в лес и заблудилась.

В полседьмого девочка вышла на звуки сигнального громкоговорящего устройства спасателей.

Она в порядке.

 
 
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