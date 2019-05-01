В Пуховичском районе 8-классница на велосипеде заблудилась в лесу. Искали спасатели

Источник материала: Tut.by

1 мая в 17.10 спасателям сообщили о том, что в лесу возле деревни Насыцк Пуховичского района заблудилась девочка. Подробности истории сообщает МЧС.

Спасатели с милицией выехали на поиски. Выяснилось, что 8-классница приехала на дачу с родителями. Около 12 часов дня она поехала кататься на велосипеде в лес и заблудилась.

В полседьмого девочка вышла на звуки сигнального громкоговорящего устройства спасателей.

Она в порядке.