|
Кратковременные дожди и сильный ветер ожидаются местами по Беларуси 3 мая
02.05.2019 11:57 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
Фото из архива
2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди и сильный ветер ожидаются местами по Беларуси 3 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В пятницу будет облачно с прояснениями. Местами пройдут дожди, днем по юго-востоку возможны грозы. Ветер прогнозируется западный, юго-западный 5-10 м/с, с порывами до 14 м/с, утром и днем в отдельных районах - до 15-17 м/с.
Температура воздуха ночью составит 3-8 градусов выше нуля, местами - плюс 1-2. Днем будет 11-17 градусов, по юго-востоку - до плюс 20.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди и сильный ветер ожидаются местами по Беларуси 3 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)