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Запрет на посещение лесов снят в 14 районах Беларуси

02.05.2019 11:55 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Запрет на посещение лесов снят в 14 районах Беларуси
Фото из архива

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запрет на посещение лесов снят в 14 районах Беларуси, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

"В стране сохраняется преимущественно III-IV класс пожарной опасности. Минлесхоз отслеживает обстановку и по мере стабилизации ситуации инициирует снятие запретов на посещение лесов. На данный момент запрет снят в 14 районах страны", - сказали в пресс-службе.

Это пять районов Гродненской области (Вороновский, Ивьевский, Ошмянский, Сморгонский, Островецкий), два района Минской (Несвижский и Слуцкий), пять - Гомельской (Калинковичский, Мозырский, Жлобинский, Петриковский и Буда-Кошелевский) и два - Могилевской (Бобруйский и Кировский). На сайте Минлесхоза размещена интерактивная карта, по которой можно отслеживать снятие ограничений в своем регионе.

Решения по введению и снятию запрета на посещение лесов принимаются местными органами власти по ходатайству лесохозяйственных учреждений или районных отделов по чрезвычайным ситуациям.

С начала года в Беларуси произошло 317 лесных пожаров (только за 1 мая - шесть возгораний). "Их общая площадь составила свыше 1,2 тыс. га. При этом в данной цифре не учтены еще три крупных пожара, площадь которых уточняется", - отметили в пресс-службе. Наиболее сложная ситуация сложилась в Брестской области. В этом регионе с начала года произошло 125 лесных пожаров.

Для борьбы с пожарами у Минлесхоза имеются 257 пожарно-химических станций и 660 пунктов пожарного инвентаря. Используются 545 пожарных авто, а также более 360 бочек для подвоза воды, 355 лесопожарных модулей для оперативного тушения, 1800 мотопомп и 12,6 тыс. ранцевых опрыскивателей. Также для раннего обнаружения лесных пожаров существует сеть из более чем 620 пожарно-наблюдательных вышек и мачт, из них свыше 530 оборудованы средствами видеонаблюдения. Беспилотники используются для отслеживания границ пожаров и определения их площадей.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запрет на посещение лесов снят в 14 районах Беларуси, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства. "В...
 
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