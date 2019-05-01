Большие чиновники снова приехали на Червоное. Обещают, что озеро для полешуков не закроют

Источник материала: Tut.by

Озеро Червоное, что в Житковичском районе, которое отстаивали полешуки , все-таки переходит нацпарку «Припятский». На днях прошла очередная встреча представителей парка и местных органов власти с населением. Впрочем, большие чиновники пообещали, что доступ к водоему для местного населения закрыт не будет. Подробности сообщает «Гомельская правда».



Фото: Елена Бычкова

Встреча с рыбаками и охотниками прошла в агрогородке Лясковичи Петриковского района, где расположена администрация парка. В ней приняли участие заместитель управляющего делами Президента Беларуси Андрей Стрелецкий, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык, помощник Президента — инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко, представители областной и районных вертикалей власти.

Директор Национального парка «Припятский» Степан Бамбиза пообещал активизировать работы по наведению порядка на берегах, их благоустройству. Однако это не значит, что доступ населения к воде ограничат — никаких ограждений устанавливать не планируется.

«Гонять местных рыбаков с удочками никто не будет, — обещает директор парка, — Браконьеров с сетями — да».

Цена разовой охотничьей путевки для местного населения — 5 рублей, это на рубль дороже минимальной цены, установленной Совмином для охотхозяйств. Кроме того, законодательством определены категории граждан, которым путевки предоставляются бесплатно. Помощник президента Юрий Шулейко пообещал взять вопрос реализации путевок на личный контроль.

Напомним, в конце прошлого года полешукам в руки попал проект указа президента о передаче озера Червоное Нацпарку «Припятский». Люди потеряли покой и сон , а в министерства и ведомства полетели письма с требованиями не трогать водоем. Местные жители уверены, что с приходом нового хозяина они не смогут посещать Червоное, на котором многие из них выросли. 60% территории района уже переданы Национальному парку — это сельхозугодия, пашни, водоемы, леса. Объекты обнесены высокими заборами и шлагбаумами — и попасть на их территорию нельзя. Людей убеждают в том, что в этот раз все будет по-другому.