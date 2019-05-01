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В соцсетях стартовала акция с хештегом #BY75 для публикации фото и семейных историй об освобождении Беларуси

02.05.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В соцсетях стартовала акция с хештегом #BY75 для публикации фото и семейных историй об освобождении БеларусиМинистерство иностранных дел инициировало в социальных сетях акцию к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

«В Великой Отечественной войне Беларусь потеряла каждого третьего жителя. В год 75-летия освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков давайте отдадим дань памяти подвигу нашего народа. Делитесь историями своих семейных героев под хештегом #BY75», — такое сообщение размещено на официальном twitter-аккаунте МИД, а также на странице Facebook.

К инициативе уже присоединились дипломатические миссии Беларуси за рубежом. Они публикуют фотографии и информацию о мероприятиях, посвященных памятным датам и событиям Второй мировой войны. Многие из сообщений с хештегом #BY75 связаны с темой народного сопротивления в годы Великой Отечественной войны. Ведь в оккупированной фашистами Беларуси было развернуто крупнейшее в Европе партизанское движение (свыше 374 тыс. партизан). Личными и архивными материалами об этом и предлагается поделиться в соцсетях во время акции.

По информации БелТА.

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