Через неделю в Могилеве закроют на ремонт пешеходный мост. Он станет совсем другим

Источник материала: Tut.by

Пешеходный путепровод через железнодорожные пути на проспекте Мира в направлении улицы Орловского закроют с 10 мая, сообщили в горисполкоме. По плану, его ремонт продлится до 1 июля.



Презентация представлена управлением архитектуры и градостроительства Могилевского горисполкома

После ремонта путепровод полностью изменит внешний вид. Он будет представлять собой арочную галерею. По обе стороны от него планируют создать парковые зоны с местами для отдыха и, возможно, спортплощадками.

Также проектом предусмотрено размещение торговой точки с сувенирами, напитками. Возможно, появится и кафе под открытым небом.