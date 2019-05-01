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Через неделю в Могилеве закроют на ремонт пешеходный мост. Он станет совсем другим
02.05.2019 13:08 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Пешеходный путепровод через железнодорожные пути на проспекте Мира в направлении улицы Орловского закроют с 10 мая,
После ремонта путепровод полностью изменит внешний вид. Он будет представлять собой арочную галерею. По обе стороны от него планируют создать парковые зоны с местами для отдыха и, возможно, спортплощадками.
Также проектом предусмотрено размещение торговой точки с сувенирами, напитками. Возможно, появится и кафе под открытым небом.
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Ремонт путепровода планируют завершить к 1 июля.
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