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Через неделю в Могилеве закроют на ремонт пешеходный мост. Он станет совсем другим

02.05.2019 13:08 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пешеходный путепровод через железнодорожные пути на проспекте Мира в направлении улицы Орловского закроют с 10 мая, сообщили в горисполкоме. По плану, его ремонт продлится до 1 июля.


Презентация представлена управлением архитектуры и градостроительства Могилевского горисполкома

После ремонта путепровод полностью изменит внешний вид. Он будет представлять собой арочную галерею. По обе стороны от него планируют создать парковые зоны с местами для отдыха и, возможно, спортплощадками.

Также проектом предусмотрено размещение торговой точки с сувенирами, напитками. Возможно, появится и кафе под открытым небом.

 
 
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