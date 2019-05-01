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Мероприятия в честь Дня Победы пройдут под девизом "Беларусь помнит"

02.05.2019 13:08 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Праздничные мероприятия в честь Дня Победы пройдут под девизом "Беларусь помнит", сообщила журналистам начальник главного управления государственных специальных культурных мероприятий и профессионального искусства Министерства культуры Ирина Дрига, передает корреспондент БЕЛТА.

"Что касается праздничных мероприятий, они все объединены единой темой, единым девизом - "Беларусь помнит". Это обусловлено тем, что нынешний год - это год 75-летия освобождения Беларуси, и тем, что такая акция, как "Беларусь помнит", которая зародилась в стране уже давно, стала поистине народной", - сказала Ирина Дрига.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Праздничные мероприятия в честь Дня Победы пройдут под девизом "Беларусь помнит", сообщила журналистам начальник главного управления...
 
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