Источник материала: БелТА

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Праздничные мероприятия в честь Дня Победы пройдут под девизом "Беларусь помнит", сообщила журналистам начальник главного управления государственных специальных культурных мероприятий и профессионального искусства Министерства культуры Ирина Дрига, передает корреспондент БЕЛТА.

"Что касается праздничных мероприятий, они все объединены единой темой, единым девизом - "Беларусь помнит". Это обусловлено тем, что нынешний год - это год 75-летия освобождения Беларуси, и тем, что такая акция, как "Беларусь помнит", которая зародилась в стране уже давно, стала поистине народной", - сказала Ирина Дрига.

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