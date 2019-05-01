Брестский райисполком запретил проведение 5 мая митинга против аккумуляторного завода в Тельмах

Источник материала: Tut.by

Брестский райисполком запретил проведение 5 мая митинга против строительства аккумуляторного завода. Акция намечалась в деревне Тельмы под Брестом, на стадионе детско-юношеской спортивной школы «Прибужье», который определен как постоянное место для проведения массовых мероприятий.



Митинг в Бресте 7 апреля. Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Как сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк, райисполком на уведомление о митинге ответил, что проведение данной акции недопустимо в связи с запланированным ранее на стадионе в то же время другим мероприятием.

«Чиновники, чтобы найти обоснование для запрета наших акций, придумывают „запланированные ранее мероприятия“. При этом, как показывает наш мониторинг, на данном стадионе в заявленное нами время может ничего не проводиться, — дополнил Кисляк. — Мы подавали уведомления о проведении еще трех митингов на этом стадионе: 12, 19 и 26 мая. Ответы еще не получили».

Напомним, почти полтора года в Бресте и Брестском районе продолжается общественная кампания против аккумуляторного завода . За это время противники строительства предприятия написали свыше 1000 писем и обращений в различные инстанции, получили около 9 тысяч долларов штрафов, а еще направили 88 заявок на проведение митингов, из которых местные власти согласовали только одну.