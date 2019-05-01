|
Брестский райисполком запретил проведение 5 мая митинга против аккумуляторного завода в Тельмах
02.05.2019 13:49 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Брестский райисполком запретил проведение 5 мая митинга против строительства аккумуляторного завода. Акция намечалась в деревне Тельмы под Брестом, на стадионе детско-юношеской спортивной школы «Прибужье», который определен как постоянное место для проведения массовых мероприятий.
Как сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк, райисполком на уведомление о митинге ответил, что проведение данной акции недопустимо в связи с запланированным ранее на стадионе в то же время другим мероприятием.
«Чиновники, чтобы найти обоснование для запрета наших акций, придумывают „запланированные ранее мероприятия“. При этом, как показывает наш мониторинг, на данном стадионе в заявленное нами время может ничего не проводиться, — дополнил Кисляк. — Мы подавали уведомления о проведении еще трех митингов на этом стадионе: 12, 19 и 26 мая. Ответы еще не получили».
Напомним, почти полтора года в Бресте и Брестском районе
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Акция намечалась в деревне Тельмы под Брестом, на стадионе детско-юношеской спортивной школы «Прибужье», который определен как постоянное место для проведения...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)