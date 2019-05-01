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Православные верующие отмечают Светлый четверг Светлой Седмицы

02.05.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Второго мая православные верующие отмечают Светлый четверг Светлой Седмицы. В этот день принято посещать могилы своих близких, наводить там порядок, оставлять на них писанки и куличи.

Православные верующие отмечают Светлый четверг Светлой Седмицы

Наши предки верили, что если птица прилетает и садится на надгробье, то умерший родственник в этот момент находится рядом.

Издавна в первый четверг после Светлой Пасхи девушки зазывали весну пением песен.

Обычно празднование воскрешения Христа к четвергу уже заканчивалось, но верующие продолжают радоваться, молиться и ходить на службу в церковь.

Что нельзя делать в Светлый четверг

Поскольку Пасха — это праздник, олицетворяющий восхождение жизни над смертью, на протяжении всей Светлой седмицы следует радоваться. Например, панихиды в эти дни проводить не стоит, а вот устраивать крестины разрешается.

Считается, что рожденный на пасхальной неделе ребенок будет здоровым, счастливым и удачливым.

Строго запрещено унывать, поскольку четверг после Пасхи является днем для светлого приветствия умерших родственников, когда они спускаются с небес, чтобы разделить с живыми светлую радость.

В Светлый четверг, как и любой другой день Светлой седмицы, нельзя венчаться, а вот свататься разрешается. Также окончание Великого поста означает возможность ходить на танцы, веселиться и радоваться жизни.

В Светлый четверг не стоит ссориться, конфликтовать и думать о плохом. Пасху стоит встречать с чистым сердцем и светлыми помыслами. Наши предки верили, что все зло обязательно вернется тому, кто желает его другим.

На протяжении первых семи дней после воскрешения Христа православные верующие должны больше отдыхать. Даже несмотря на то, что труд церковь не запрещает, все же в эти дни стоит воздержаться от тяжелой работы.

День Светлой Пасхи знаменует собой окончание Великого поста, поэтому можно наконец забыть о строгом ограничении в пище и довольствоваться различными яствами, в том числе и мясными. Даже пост в пятницу и среду, которого придерживаются верующие, в Светлую седмицу отменяется.

Источник: belnovosti.by

 
 
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Второго мая православные верующие отмечают Светлый четверг Светлой Седмицы. В этот день принято посещать могилы своих близких, наводить там порядок,
 
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