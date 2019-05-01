Ежегодный районный экологический фестиваль «День Земли» завершен

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Экологический фестиваль проходил с целью формирования экологической грамотности, культуры природопользования и бережного отношения обучающихся к природе как основе патриотизма и гражданственности, развития ответственности у подрастающего поколения за будущее страны и планеты. Мероприятия фестиваля были запланированы региональным ресурсным центром по «зеленым школам», которым является ГУДО «Борисовский центр экологии и туризма», в рамках проекта «Экомониторинг», финансируемого Европейским Союзом и реализуемого ПРООН в партнерстве с Минприроды.​

Учредителями фестиваля стали: управление по образованию Борисовского райисполкома; Государственное учреждение дополнительного образования «Борисовский центр экологии и туризма»; Борисовское районное отделение общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны».

Фестиваль «День Земли - 2019» включил в себя ряд мероприятий:

Экологическая олимпиада для обучающихся 8 и 9 классов «Экологический эрудицион»;

Национальная кампания «Большой подорлик – птица 2019 года»;

Два тура конкурса «Я - эколог»;

Семинар-практикум для ответственных за озеленение пришкольной территории «Реализация проектов по озеленению и благоустройству территорий в образовательной среде»;

Акция «Живая весна» с конкурсом «Встречаем пернатого друга» (изготовление гнездовий для птиц).

За два месяца проведения районного экологического фестиваля в конкурсах приняло участие около 300 человек.

В ежегодном конкурсе «Я – эколог» диплом 1 степени завоевала учащаяся ГУО «Гимназия №3 г. Борисова» Малахова Глафира.

Победители всех конкурсов экологического фестиваля получили похвальные листы, дипломы, призы и подарки.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ «ДЕНЬ ЗЕМЛИ – 2019» И ЖЕЛАЕМ ТВОРЧЕСКИХ ПОБЕД И ОТКРЫТИЙ!

Е.А. Райнеш, методист

ГУДО «Борисовский центр экологии и туризма»