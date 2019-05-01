В Минске ветеранам выдадут GPS-кулоны

Источник материала: Tut.by

Некоторые из ветеранов уже опробовали новинку — и отзывы положительные. Об этом 2 мая на пресс-конференции сообщила заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защиты Минского горисполкома Ирина Дудка.

«Это мобильное устройство, оборудованное GPS-трекером и датчиком падения, с круглосуточной поддержкой и сопровождением операторов колл-центра. Это устройство будет выдано всем нашим ветеранам», — рассказала Ирина Дудка.

Устройство сделано в виде кулона. Чиновница сообщила, что некоторые из ветеранов уже опробовали новинку — и отзывы положительные.

Решение о проекте уже принято депутатами Минского горсовета, сейчас проект проходит процедуру согласования в Минюсте. Сейчас в Минске проживает 1756 ветеранов Великой Отечественной войны.

Замминистра труда и соцзащиты Александр Румак отметил, что в дальнейшем этом проект может быть распространен и на другие регионы Беларуси.