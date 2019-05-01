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В Минске ветеранам выдадут GPS-кулоны
02.05.2019 15:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Некоторые из ветеранов уже опробовали новинку — и отзывы положительные. Об этом 2 мая на пресс-конференции
«Это мобильное устройство, оборудованное GPS-трекером и датчиком падения, с круглосуточной поддержкой и сопровождением операторов колл-центра. Это устройство будет выдано всем нашим ветеранам», — рассказала Ирина Дудка.
Устройство сделано в виде кулона. Чиновница сообщила, что некоторые из ветеранов уже опробовали новинку — и отзывы положительные.
Решение о проекте уже принято депутатами Минского горсовета, сейчас проект проходит процедуру согласования в Минюсте. Сейчас в Минске проживает 1756 ветеранов Великой Отечественной войны.
Замминистра труда и соцзащиты Александр Румак отметил, что в дальнейшем этом проект может быть распространен и на другие регионы Беларуси.
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Решение о проекте уже принято депутатами Минского горсовета, сейчас проект проходит процедуру согласования в Минюсте.
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