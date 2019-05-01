Результаты апрельских мониторингов Столинского РОЧС

Работниками Столинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, в апреле текущего года проведены мониторинги различных объектов Столинского района. В рамках проведения надзорных мероприятий на вышеуказанных объектах проведены мониторинги лицензиатов, осуществляющих техническое обслуживание систем пожарной автоматики.
- При проведении повторного мониторинга ОАО «Берестейский пекарь» Давид-Городокский хлебозавод (директор Леоновец Сергей Васильевич) нарушений не выявлено.
- При проведении повторного мониторинга Спиртоводочного завода КУПП «Маньковичи» (директор Микулич Алексей Васильевич) нарушений не выявлено.
- При проведении повторного мониторинга Автовокзал г.Столин, Автостанция г.Д-Городок принадлежащих АП №12 (директор Головач Юрий Григорьевич) нарушений не выявлено.
- При проведении мониторинга Церкви Христиан Веры Евангильской д. Большое Малешево (директор Кардаш Николай Иванович) выявлены нарушения:
— двери на путях эвакуации не оборудованы замками с возможностью их свободного открывания изнутри без ключа;
— средства пожаротушения находятся в неисправном состоянии.
Руководителю вручены рекомендации.
- При проведении мониторинга Церкви Христиан Веры Евангильской д.Ольшаны (директор Чиникайло Николай Алексеевич) нарушений не выявлено.
- При проведении мониторинга ГУО «Хотомельска средняя школа» (директор Мозоль Инна Александровна) выявлены нарушения:
— двери на путях эвакуации не оборудованы замками с возможностью их свободного открывания изнутри без ключа;
— не разработаны планы эвакуации людей при пожаре согласно форме, утвержденной Министерством по чрезвычайным ситуациям;
— не проводится проверка готовности пожарного гидранта с составлением соответствующего акта;
Руководителю вручены рекомендации.
- При проведении мониторинга УО «Столинская государственная гимназия» (директор Козуля Михаил Демьянович) нарушений не выявлено.
- При проведении мониторинга ГУО «Ольманская средняя школа» (директор Торчило Василий Михайлович) выявлены нарушения:
— двери на путях эвакуации не оборудованы замками с возможностью их свободного открывания изнутри без ключа;
— не разработаны планы эвакуации людей при пожаре согласно форме, утвержденной Министерством по чрезвычайным ситуациям;
— общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности не соответствует требованиям установленным законодательством и др.
Руководителю вручены рекомендации.
- При проведении мониторинга ГУО «Коротичская средняя школа» (директор Пытель Виктор Павлович) выявлены нарушения:
— не организована подготовка работников по программам пожарно-технического минимума, определяемым Министерством по чрезвычайным ситуациям;
— двери на путях эвакуации не оборудованы замками с возможностью их свободного открывания изнутри без ключа;
— не разработаны планы эвакуации людей при пожаре согласно форме, утвержденной Министерством по чрезвычайным ситуациям;
— не обозначены пути эвакуации;
—планы эвакуации людей при пожаре разработаны не в соответствии с формой, утвержденной Министерством по чрезвычайным ситуациям;
— средства пожаротушения находятся в неисправном состоянии и др.
Руководителю вручены рекомендации.
- При проведении мониторинга ГУДО «Речицкий ясли-сад №2» (директор Верба Людмила Павловна) выявлены нарушения:
— двери на путях эвакуации не оборудованы замками с возможностью их свободного открывания изнутри без ключа;
— не разработаны планы эвакуации людей при пожаре согласно форме, утвержденной Министерством по чрезвычайным ситуациям;
Руководителю вручены рекомендации.
- При проведении мониторинга ГУО «Речицкий ясли-сад №3» (директор Карпинская Татьяна Константиновна) нарушений не выявлено.
- При проведении мониторинга ГУО «Хоромский УПК ясли-сад средняя школа» (директор Теслюк Николай Аркадьевич) выявлены нарушения:
— двери на путях эвакуации не оборудованы замками с возможностью их свободного открывания изнутри без ключа.
Руководителю вручены рекомендации.
- При проведении мониторинга ГУО «Оздамичская средняя школа» (директор Микулич Анатолий Иванович) выявлены нарушения:
— двери на путях эвакуации не оборудованы замками с возможностью их свободного открывания изнутри без ключа;
— не разработаны планы эвакуации людей при пожаре согласно форме, утвержденной Министерством по чрезвычайным ситуациям;
Руководителю вручены рекомендации.
- При проведении мониторинга ГУО «Большемалешевская средняя школа» (директор Кравцова Ирина Николаевна) выявлены нарушения:
— двери на путях эвакуации не оборудованы замками с возможностью их свободного открывания изнутри без ключа;
— не разработаны планы эвакуации людей при пожаре согласно форме, утвержденной Министерством по чрезвычайным ситуациям;
— эвакуационные выходы не обозначены указательными знаками пожарной безопасности.
Руководителю вручены рекомендации.
- При проведении мониторинга ГУО «Давид-Городокская средняя школа №1» (директор Хилинская Валентина Григорьевна) выявлены нарушения:
— двери на путях эвакуации не оборудованы замками с возможностью их свободного открывания изнутри без ключа;
— ручные пожарные извещатели не обозначены указательными знаками пожарной безопасности.
Руководителю вручены рекомендации.
- При проведении мониторинга Католических костёлов Столинского района нарушений не выявлено.
- При проведении повторного мониторинга ГУО «Социально-педагогический центр Столинского района» (директор Цымбалюк Алла Евгеньевна) нарушений не выявлено.