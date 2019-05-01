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Результаты апрельских мониторингов Столинского РОЧС

02.05.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Источник материала: Навiны Палесся

Результаты апрельских мониторингов Столинского РОЧС
Работниками Столинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, в апреле текущего года проведены мониторинги различных объектов Столинского района. В рамках проведения надзорных мероприятий на вышеуказанных объектах проведены мониторинги лицензиатов, осуществляющих техническое обслуживание систем пожарной автоматики.

  1. При проведении повторного мониторинга ОАО «Берестейский пекарь» Давид-Городокский хлебозавод (директор Леоновец Сергей Васильевич) нарушений не выявлено.
  2. При проведении повторного мониторинга Спиртоводочного завода КУПП «Маньковичи» (директор Микулич Алексей Васильевич) нарушений не выявлено.
  3. При проведении повторного мониторинга Автовокзал г.Столин, Автостанция г.Д-Городок принадлежащих АП №12 (директор Головач Юрий Григорьевич) нарушений не выявлено.
  4. При проведении мониторинга Церкви Христиан Веры Евангильской д. Большое Малешево (директор Кардаш Николай Иванович) выявлены нарушения:

— двери на путях эвакуации не оборудованы замками с возможностью их свободного открывания изнутри без ключа;

— средства пожаротушения находятся в неисправном состоянии.

Руководителю вручены рекомендации.

  1. При проведении мониторинга Церкви Христиан Веры Евангильской д.Ольшаны (директор Чиникайло Николай Алексеевич) нарушений не выявлено.
  2. При проведении мониторинга ГУО «Хотомельска средняя школа» (директор Мозоль Инна Александровна) выявлены нарушения:

— двери на путях эвакуации не оборудованы замками с возможностью их свободного открывания изнутри без ключа;

— не разработаны планы эвакуации людей при пожаре согласно форме, утвержденной Министерством по чрезвычайным ситуациям;

— не проводится проверка готовности пожарного гидранта с составлением соответствующего акта;

Руководителю вручены рекомендации.

  1. При проведении мониторинга УО «Столинская государственная гимназия» (директор Козуля Михаил Демьянович) нарушений не выявлено.
  2. При проведении мониторинга ГУО «Ольманская средняя школа» (директор Торчило Василий Михайлович) выявлены нарушения:

— двери на путях эвакуации не оборудованы замками с возможностью их свободного открывания изнутри без ключа;

— не разработаны планы эвакуации людей при пожаре согласно форме, утвержденной Министерством по чрезвычайным ситуациям;

— общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности не соответствует требованиям установленным законодательством и др.

Руководителю вручены рекомендации.

  1. При проведении мониторинга ГУО «Коротичская средняя школа» (директор Пытель Виктор Павлович) выявлены нарушения:

— не организована подготовка работников по программам пожарно-технического минимума, определяемым Министерством по чрезвычайным ситуациям;

— двери на путях эвакуации не оборудованы замками с возможностью их свободного открывания изнутри без ключа;

— не разработаны планы эвакуации людей при пожаре согласно форме, утвержденной Министерством по чрезвычайным ситуациям;

— не обозначены пути эвакуации;

—планы эвакуации людей при пожаре разработаны не в соответствии с формой, утвержденной Министерством по чрезвычайным ситуациям;

— средства пожаротушения находятся в неисправном состоянии и др.

Руководителю вручены рекомендации.

  1. При проведении мониторинга ГУДО «Речицкий ясли-сад №2» (директор Верба Людмила Павловна) выявлены нарушения:

— двери на путях эвакуации не оборудованы замками с возможностью их свободного открывания изнутри без ключа;

— не разработаны планы эвакуации людей при пожаре согласно форме, утвержденной Министерством по чрезвычайным ситуациям;

Руководителю вручены рекомендации.

  1. При проведении мониторинга ГУО «Речицкий ясли-сад №3» (директор Карпинская Татьяна Константиновна) нарушений не выявлено.
  2. При проведении мониторинга ГУО «Хоромский УПК ясли-сад средняя школа» (директор Теслюк Николай Аркадьевич) выявлены нарушения:

— двери на путях эвакуации не оборудованы замками с возможностью их свободного открывания изнутри без ключа.

Руководителю вручены рекомендации.

  1. При проведении мониторинга ГУО «Оздамичская средняя школа» (директор Микулич Анатолий Иванович) выявлены нарушения:

— двери на путях эвакуации не оборудованы замками с возможностью их свободного открывания изнутри без ключа;

— не разработаны планы эвакуации людей при пожаре согласно форме, утвержденной Министерством по чрезвычайным ситуациям;

Руководителю вручены рекомендации.

  1. При проведении мониторинга ГУО «Большемалешевская средняя школа» (директор Кравцова Ирина Николаевна) выявлены нарушения:

— двери на путях эвакуации не оборудованы замками с возможностью их свободного открывания изнутри без ключа;

— не разработаны планы эвакуации людей при пожаре согласно форме, утвержденной Министерством по чрезвычайным ситуациям;

— эвакуационные выходы не обозначены указательными знаками пожарной безопасности.

Руководителю вручены рекомендации.

  1. При проведении мониторинга ГУО «Давид-Городокская средняя школа №1» (директор Хилинская Валентина Григорьевна) выявлены нарушения:

— двери на путях эвакуации не оборудованы замками с возможностью их свободного открывания изнутри без ключа;

— ручные пожарные извещатели не обозначены указательными знаками пожарной безопасности.

Руководителю вручены рекомендации.

  1. При проведении мониторинга Католических костёлов Столинского района нарушений не выявлено.
  2. При проведении повторного мониторинга ГУО «Социально-педагогический центр Столинского района» (директор Цымбалюк Алла Евгеньевна) нарушений не выявлено.
 
 
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Работниками Столинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, в апреле текущего года...
 
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