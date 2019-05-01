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Житель д. Ольпень получил паспорт в 100-летний юбилей

02.05.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Источник материала: Навiны Палесся

Житель д. Ольпень получил паспорт в 100-летний юбилей
2 мая в доме долгожителя Василия Леонидовича Лемешевского из д. Ольпень было людно. Поздравил 100-летнего юбиляра и вручил новенький паспорт гражданина Республики Беларусь, который, к слову, получают считанные единицы, председатель райисполкома Григорий Протосавицкий.

Житель д. Ольпень получил паспорт в 100-летний юбилей

Также поздравили долгожителя заведующий ЗАГСа Ольга Бут-Гусаим, начальник управления по труду, занятости и защите Любовь Демидович, начальник ОГиМ Дмитрий Литвинко и председатель Велемичского сельисполкома Светлана Пашкевич.

Житель д. Ольпень получил паспорт в 100-летний юбилей

100-летний долгожитель – это гордость и достояние не только отдельного населённого пункта, а района в целом. Было предложено передать старый паспорт Василия Лемешевского в местный или районный краеведческий музей.

Житель д. Ольпень получил паспорт в 100-летний юбилей

Юбиляр уверен, что прожил яркую и насыщенную событиями жизнь. Успехи в ней чередовались с неудачами, а на смену горестным периодам всегда приходили счастливые. Возможно, такая жизненная мозаика, закалив юбиляра, и позволила ему благополучно здравствовать столь долгие годы.

Александр НИКИФОРЕНКО

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2 мая в доме долгожителя Василия Леонидовича Лемешевского из д. Ольпень было людно. Поздравил 100-летнего юбиляра и вручил новенький паспорт
 
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