Житель д. Ольпень получил паспорт в 100-летний юбилей

Источник материала: Навiны Палесся



2 мая в доме долгожителя Василия Леонидовича Лемешевского из д. Ольпень было людно. Поздравил 100-летнего юбиляра и вручил новенький паспорт гражданина Республики Беларусь, который, к слову, получают считанные единицы, председатель райисполкома Григорий Протосавицкий.





Также поздравили долгожителя заведующий ЗАГСа Ольга Бут-Гусаим, начальник управления по труду, занятости и защите Любовь Демидович, начальник ОГиМ Дмитрий Литвинко и председатель Велемичского сельисполкома Светлана Пашкевич.





100-летний долгожитель – это гордость и достояние не только отдельного населённого пункта, а района в целом. Было предложено передать старый паспорт Василия Лемешевского в местный или районный краеведческий музей.





Юбиляр уверен, что прожил яркую и насыщенную событиями жизнь. Успехи в ней чередовались с неудачами, а на смену горестным периодам всегда приходили счастливые. Возможно, такая жизненная мозаика, закалив юбиляра, и позволила ему благополучно здравствовать столь долгие годы.

Александр НИКИФОРЕНКО

Фото автора