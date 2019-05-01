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Министр связи и информатизации рассказал, что нужно, чтобы запустить в Беларуси 5G-сеть

02.05.2019 16:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Министр связи и информатизации Константин Шульган рассказал, когда в Беларуси планируют запустить 5G-сеть.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Если мы завтра включаем тумблер, запускаем 5G, есть ли у вас возможность туда зайти? — с улыбкой ответил министр. — Сейчас есть устройства, которые могут «впустить» 5G, но их использование не настолько масштабно и массово.

По словам министра, говорить, что завтра все абоненты смогут использовать 5G не стоит, но «все идет своим чередом».

Константин Шульган пояснил, что задача внедрения 5G — это не задача запуска сотовой связи. Все гораздо сложнее.

—  Будет много устройств. И как дать возможность управлять ими? — сказал министр. — Теперь вопрос, а кому дать это право? У нас три оператора плюс beCloud. Кто этим займется? Частот на всех, чтобы эта технология работала хорошо, недостаточно. Здесь нужно консолидировать все силы, ведь это еще и финансовые затраты, которых не было при развитии технологий до сих пор. Здесь масса вопросов.

Константин Шульган обратил внимание, что нормативная база по этому вопросу не прописана. Не ясно, например, сколько будут стоить такие услуги.

Сейчас решением этих и других вопросов занимается рабочая группа. В нее входят операторы, госорганы. Предварительно к сентябрю должны быть готовы результаты работы.

— Также к этому моменту должны быть и какие-то первичные результаты по нормативной базе, — отметил собеседник.

Напомним, начинать внедрять связь пятого поколения (5G) планировали к первому полугодию 2019 года. Это следовало из комплекса мер по реализации Программы социально-экономического развития Беларуси на 2016−2020 годы, утвержденных постановлением Совмина № 18.

В начале апреля на выставке «ТИБО-2019» представители компании velcom | A1 рассказали: «Технология 5G позволит развивать скорость загрузки на уровне 20 Гбит/с в мобильной сети и минимизирует задержки до четырех миллисекунд». Они отметили, что в перспективе такая 5G-сеть может масштабироваться на всю территорию Беларуси, хотя о точных сроках запуска технологии для всех жителей страны пока говорить рано.

В декабре 2018-го оператор beCloud развернул в Минске несколько тестовых зон с 5G. Пилотный проект основан на технологии 5G New Radio, включает три базовые станции в центральных районах Минска в диапазоне 3,5 ГГц. Абоненты пользоваться этой сетью пока не могут.

 
Теги: Минск
 
 
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Министр связи и информатизации Константин Шульган рассказал, когда в Беларуси планируют запустить 5G-сеть.
 
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