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На старт, внимание, марш! В Пуховичском районе стартует Дружный Благотворительный забег
02.05.2019 16:35 — Новости Общества | 21.by
Источник материала: 21.by
На старт, внимание, марш! В Пуховичском районе стартует Дружный Благотворительный забег.
Старт забега 11 мая в 17:00 посёлок Дружный, площадь у Дома Культуры
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11 мая в поселке «Дружный» Пуховичского района в очередной раз пройдет благотворительный забег. Организатор, компания «Август-Бел», приглашает всех неравнодушных к спорту людей поучаствовать в спортивном празднике и заодно помочь в развитии инфраструктуры района.
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