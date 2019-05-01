Источник материала: 21.by

На старт, внимание, марш! В Пуховичском районе стартует Дружный Благотворительный забег.

11 мая в поселке «Дружный» Пуховичского района в очередной раз пройдет благотворительный забег. Организатор, компания «Август-Бел», приглашает всех неравнодушных к спорту людей поучаствовать в спортивном празднике и заодно помочь в развитии инфраструктуры района.

Как и ранее, все участники бегут со смыслом. Главной целью является популяризация легкой атлетики среди населения нашей страны и привлечение внимания молодого поколения к активным занятиям физической культурой и спортом.

В этот раз организаторы запланировали две дистанции: 3 и 5 километров. За каждого финиширующего бегуна на дистанции 5 км будет перечислено 5 BYN, а на дистанции 3 км – 3 BYN . Все собранные средства отправятся на благоустройство и нужды учреждений образования Пуховичского района.

Принять участие в соревнованиях могут все желающие. Чтобы получить стартовый номер, достаточно предъявить удостоверение личности и медицинскую справку, или написать расписку об ответственности за свое здоровье. Участие в забеге бесплатное. Каждый финишировавший бегун награждается медалью.

Регистрация на забег уже открыта. Получить подробную информацию и оставить заявку на участие в соревнованиях можно на сайте (http://zabeg-avgust.by/), либо в день мероприятия на стойке регистрации с 15:00 до 16:30.

Старт забега 11 мая в 17:00 посёлок Дружный, площадь у Дома Культуры

Для журналистов предусмотрен трансфер из Минска.

Программа забега

15:00-16:30 – регистрация участников (выдача номеров)

16:30 – разминка

16:45 – Торжественное открытие

17:00 – начало забега на 3 км

17:00 – начало забега на 5 км

По всем вопросам обращаться:

+375 29 617 8742

zabeg-avgust.by

Контакты для аккредитации прессы:

ООО «Спецпроекты Терра Групп»

PR- менеджер Глеб Германчук

E-mail: germangleb@gmail.com

Телефон: +375 25 773 82 17



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