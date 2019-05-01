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Кочанова подчеркивает важность создания центров безопасности в стране

02.05.2019 16:13 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Кочанова подчеркивает важность создания центров безопасности в стране
Наталья Кочанова

2 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Глава Администрации Президента Беларуси Наталья Кочанова подчеркнула важность создания в стране центров безопасности. Сегодня она посетила такой объект в Специализированном лицее при Университете гражданской защиты МЧС, передает корреспондент БЕЛТА.

Как пояснил министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко, создание центров безопасности предусмотрено Программой социально-экономического развития Беларуси на 2016-2020 годы. Они уже функционируют во всех областях. В будущем году, планируется, такой центр появится и в Минске. Его строительство ведется на пересечении Логойского тракта и улицы Олешева. В настоящее время готовность объекта составляет 46%.

"Такие центры очень нужны и важны, - подчеркнула Наталья Кочанова. - Они позволяют отработать необходимые действия при чрезвычайных ситуациях".

В Специализированном лицее центр функционирует с января 2015 года. С момента его открытия здесь получили необходимые знания более 59 тыс. детей и взрослых. Каждое занятие длится полтора часа. За это время посетители проходят несколько локаций различной тематики, в которых им рассказывают об алгоритме действий в экстремальных ситуациях, оказании первой медицинской помощи, безопасном поведении в быту, в городе и даже в интернете.

Кроме того, Наталья Кочанова ознакомилась с условиями проживания лицеистов, организацией учебного процесса и досуга. В общении с ребятами и педагогами глава Администрации Президента подчеркнула, что современная молодежь чтит и продолжает традиции, которые были заложены предыдущими поколениями. "Президент нашей страны говорит о том, что мы, старшее поколение, должны работать с молодежью на равных. И где-то вы учите нас, как надо быть неравнодушными к тому, что происходит. Ведь что нас может погубить, так это равнодушие. Отрадно, что здесь его нет", - сказала она.

"Помните, ребята, что вы нужны нашей стране, нашему народу. Любите нашу суверенную, независимую процветающую Беларусь", - пожелала Наталья Кочанова.

Специализированный лицей при Университете гражданской защиты МЧС создан в мае 2004 года. В нем есть все условия для обучения, воспитания, физического развития, профориентации и т.д. Сегодня лицей - это уникальный в своем роде образовательный комплекс, выполняющий важную социально-реабилитационную функцию: каждый третий учащийся - это сирота или подросток, оставшийся без попечения родителей. Также большой процент детей из малообеспеченных, неполных, многодетных, неблагополучных семей. Сейчас в лицее обучаются 235 человек из разных регионов страны.-0-

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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2 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Глава Администрации Президента Беларуси Наталья Кочанова подчеркнула важность создания в стране центров безопасности. Сегодня она...
 
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