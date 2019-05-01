«Мы вообще странные: против плохого и за хорошее». Священнослужители - об абортах, геях и разводах

Источник материала: Tut.by

Кажется, в современном мире найдется выход из любой трудной жизненной ситуации. Не сошлись характерами — развод, не можете зачать ребенка — ЭКО, наоборот, не хотите детей — аборт. Но как ко всему этому относится религия? Мы пригласили в студию раввина, ксендза, протоиерея и муфтия и задали им одинаковые вопросы. Из видео вы узнаете, у кого есть друзья геи, как в католичестве, иудаизме, православии и исламе относятся к браку, прерыванию беременности, искусственному оплодотворению и обязан ли верующий ходить в храм, мечеть или синагогу.