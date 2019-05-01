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«Мы вообще странные: против плохого и за хорошее». Священнослужители - об абортах, геях и разводах

02.05.2019 16:31 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Кажется, в современном мире найдется выход из любой трудной жизненной ситуации. Не сошлись характерами — развод, не можете зачать ребенка — ЭКО, наоборот, не хотите детей — аборт. Но как ко всему этому относится религия? Мы пригласили в студию раввина, ксендза, протоиерея и муфтия и задали им одинаковые вопросы. Из видео вы узнаете, у кого есть друзья геи, как в католичестве, иудаизме, православии и исламе относятся к браку, прерыванию беременности, искусственному оплодотворению и обязан ли верующий ходить в храм, мечеть или синагогу.

 
 
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Собрали в студии ксендза, протоиерея, раввина и муфтия, чтобы задать им одинаковые вопросы: про аборты, разводы, ЭКО, гомосексуализм и стремление к богатству.
 
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