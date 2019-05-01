|
«Границ для обмена информацией быть не должно». Министр связи Беларуси - о законе об «изоляции Рунета»
02.05.2019 16:28 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Константин Шульган, министр связи и информатизации, прокомментировал закон «об изоляции Рунета» и сообщил: на белорусском интернете данная ситуация не отразится.
Напомним, президент России Владимир Путин
Как ранее сообщал ТАСС, согласно закону, в случае возникновения угроз устойчивой, безопасной и целостной работе Рунета на территории России Роскомнадзор сможет осуществлять «централизованное управление сетью связи общего пользования». При этом правительство будет утверждать порядок такого управления, определять виды угроз и меры по их устранению.
Министр связи и информатизации Беларуси Константин Шульган отметил, что данная ситуация никак не отразится на белорусском интернете.
— Даже такой подход — белорусский, российский и прочий интернет — это не совсем правильно, как с точки зрения пользователя, так и технической, — пояснил министр. — Ведь интернет — это всемирная паутина. Вырывать кусками, я считаю, это не совсем правильно. Границ для обмена информацией в наше время быть не должно.
Безусловно, подчеркнул Константин Шульган, кто-то страхуется в плане безопасности систем.
— Мы тоже над этим работаем, — сказал министр. — Всегда нужно понимать, что одна из самых важных сторон информационных систем — это обеспечение их безопасности.
— А как вы к закону относитесь? — спросил TUT.BY у министра.
— Таких планов у нас нет, — отметил он.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Границ для обмена информацией быть не должно». Министр связи Беларуси - о законе об «изоляции Рунета»
Константин Шульган, министр связи и информатизации, прокомментировал закон «об изоляции Рунета».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)