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Минсвязи уделяет особое внимание цифровизации отраслей и регионов - Шульган
02.05.2019 15:30 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
Во время пресс-конференции
2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство связи и информатизации уделяет особое внимание цифровизации отраслей и регионов, сообщил сегодня журналистам министр связи и информатизации Константин Шульган в пресс-центре БЕЛТА.
"Сейчас цифровизация и цифровая трансформация в жизни любого из государства является важным вопросом. Поэтому работа Министерства связи и информатизации сконцентрирована на таких направлениях, как реализация стратегических и республиканских инфраструктурных проектов информатизации, создание регуляторной базы, цифровизация отраслей и регионов, международная деятельность, - сказал Константин Шульган. - Работа министерства в плане цифровизации отраслей и регионов является немаловажной. Все предприятия в стране уже используют цифровые системы, но экономический эффект зависит от масштабности их применения".
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2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство связи и информатизации уделяет особое внимание цифровизации отраслей и регионов, сообщил сегодня журналистам министр связи...
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