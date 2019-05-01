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Минсвязи уделяет особое внимание цифровизации отраслей и регионов - Шульган

02.05.2019 15:30 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Минсвязи уделяет особое внимание цифровизации отраслей и регионов - Шульган
Во время пресс-конференции

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство связи и информатизации уделяет особое внимание цифровизации отраслей и регионов, сообщил сегодня журналистам министр связи и информатизации Константин Шульган в пресс-центре БЕЛТА.

"Сейчас цифровизация и цифровая трансформация в жизни любого из государства является важным вопросом. Поэтому работа Министерства связи и информатизации сконцентрирована на таких направлениях, как реализация стратегических и республиканских инфраструктурных проектов информатизации, создание регуляторной базы, цифровизация отраслей и регионов, международная деятельность, - сказал Константин Шульган. - Работа министерства в плане цифровизации отраслей и регионов является немаловажной. Все предприятия в стране уже используют цифровые системы, но экономический эффект зависит от масштабности их применения".

/Будет дополнено/.-0-

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Теги: Минск
 
 
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2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство связи и информатизации уделяет особое внимание цифровизации отраслей и регионов, сообщил сегодня журналистам министр связи...
 
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