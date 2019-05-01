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Запрет на посещение лесов не дает волонтерам из разных стран восстановить кладбище в Бешенковичах

02.05.2019 16:40 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Заключительная экспедиция по восстановлению старого еврейского кладбища в Бешенковичах может не состояться — работе волонтеров мешает запрет на посещение лесов в связи с высокой пожароопасностью. Об этом сообщил в фейсбуке один из участников проекта Алексей Александрович.


Фото: «Радыё Свабода»

Еврейское кладбище в Бешенковичах 6 лет восстанавливают волонтеры из разных стран мира.

— Все эти годы работа велась исключительно на энтузиазме людей. В этом году проект должны были завершить. Но организатору экспедиции сообщили, что работы по восстановлению исторического и культурного объекта запрещены — в связи с запретом посещать леса. А ведь люди едут из других стран, за свои деньги, тратят свое время, чтобы в Бешенковичах сделать что-то привлекательное для туристов, для местной истории, все планирую заранее, — переживает Алексей Александрович.

По словам волонтера, то, что местные власти именуют «лесом», на самом деле лесопарковая городская зона отдыха с домами поблизости и бывшей танцплощадкой прямо напротив кладбища:

— То есть это не лес в стандартном понимании этого слова, а просто парк. Но по бумагам он находится на территории лесхоза. А доступ в лес сейчас закрыт из-за засушливой погоды и опасности пожаров.

Еще в прошлом году власти собирались передавать эти земли под кладбищем в введение местного ЖКХ и вывести их из лесного фонда, но, как это часто бывает, затянули, не успели, утверждает Алексей Александрович — один из участников проекта.

Алексей Александрович предлагал местной власти несколько вариантов решения проблемы: от того, чтобы обыскать всех волонтеров на предмет наличия спичек до организации круглосуточного дежурства. Однако переговоры с представителями лесхоза и райисполкома ни к чему не привели.

 
 
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Заключительная экспедиция по восстановлению старого еврейского кладбища в Бешенковичах может не состояться - работе волонтеров мешает запрет на посещение лесов...
 
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