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Еще в двух районах Могилевской области сняли запрет на посещение лесов. Но пожары продолжаются

02.05.2019 16:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилевской области разрешили посещать леса еще в двух районах, сообщается на сайте Министерства лесного хозяйства. Теперь запрет снят в четырех районах: Бобруйском, Кировском, Костюковичском и Хотимском.

При этом пожары в экосистемах Могилевской области продолжаются. За прошедшие сутки зарегистрировали два случая возгорания в Горецком районе, по одному — в Могилевском и Мстиславском, сообщили в МЧС.

Пожары происходят по вине людей. И дело не в намеренном вредительстве, а в неосторожности, уточняют в МЧС. Например, в Дрибинском районе две женщины в деревнях жгли мусор, огонь перекинулся на сухую траву — и справиться с пламенем они не смогли. Обеих оштрафовали. А мужчина в деревне Головичи приехал делать уборку на даче, бросил непотушенный окурок в сторону — и загорелось поле. Огонь потушили спасатели, мужчина заплатит штраф.

 
 
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На большей части региона въезд в леса - под запретом. И снимут его только после дождей.
 
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