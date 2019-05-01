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Еще в двух районах Могилевской области сняли запрет на посещение лесов. Но пожары продолжаются
02.05.2019 16:53 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Могилевской области разрешили посещать леса еще в двух районах,
При этом пожары в экосистемах Могилевской области продолжаются. За прошедшие сутки зарегистрировали два случая возгорания в Горецком районе, по одному — в Могилевском и Мстиславском,
Пожары происходят по вине людей. И дело не в намеренном вредительстве, а в неосторожности,
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На большей части региона въезд в леса - под запретом. И снимут его только после дождей.
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