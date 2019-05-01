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Гомельчанина, напавшего на женщину с собакой, освободили от уголовной ответственности

02.05.2019 17:31 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Суд Железнодорожного района Гомеля рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, который в сентябре прошлого года в центре Гомеля напал на женщину, гулявшую с собакой. Подробности сообщает Naviny.by.

Инцидент произошел вечером 23 сентября. Мужчина подбежал сзади к жительнице Гомеля, прогуливавшейся со шнауцером, ударил ее кулаком в спину и с криком «Нечего здесь с собаками гулять!» побежал назад.

Через несколько секунд, увидев другую собаку, без хозяина, он погнался за ней и преследовал, пока та не оторвалась от него. Спустя некоторое ремя мужчину нашла милиция. Свои действия он объяснить не мог. Было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство»

На судебном заседании обвиняемый не присутствовал: выяснилось, что он, согласно экспертизе, страдает психическим заболеванием и в момент совершения преступления не отдавал отчет своим действиям. Его интересы представлял отец и адвокат.

Мужчина ранее судим не был, к административной ответственности не привлекался. Работает по инженерной специальности в одном из вузов Гомеля.

Отец обвиняемого попросил прощения у потерпевшей и заметил, что его сын не имел злого умысла, так как находился в болезненном состоянии.

Судья принял решение освободить обвиняемого от уголовной ответственности и применить к нему принудительные меры безопасности и лечения. Лечение мужчина будет проходить амбулаторно.

Потерпевшая удивлена решению суда об амбулаторном лечении.

«Мужчина, по приметам похожий на обвиняемого, уже пытался напасть на другую женщину, которая гуляла с собакой на проспекте Победы. Находясь дома, он может выйти на прогулку и с ножом — и напасть на кого-нибудь», — переживает женщина.

 
Теги: Гомель
 
 
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Суд Железнодорожного района Гомеля рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, который в сентябре прошлого года в центре Гомеля напал на женщину,...
 
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