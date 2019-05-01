﻿ Во сколько и где в Минске будет салют 9 мая. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Во сколько и где в Минске будет салют 9 мая

02.05.2019 17:35 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Праздничный салют прогремит в шести точках Минска 9 Мая. Об этом сообщает Мингорисполком.


Салют в День Победы в 2018 году. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Праздничный салют в Минске будет 9 мая, в 23.00. Он будет состоять из тридцати залпов, прогремит в шести точках города.

Как уточняет агентство «Минск-Новости», площадки для запуска салюта разместятся в парке Победы, у водохранилища Дрозды, на взлетной полосе бывшего аэропорта Минск-1, в парках Горького и Янки Купалы, а также в военном городке в Уручье.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 10
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Салют будет состоять из тридцати залпов и прогремит в шести точках города
 
Новости дня
Новости общества
 
Министр связи о том, когда между Беларусью и Россией не будет роуминга
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
02.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика