Во сколько и где в Минске будет салют 9 мая

Источник материала: Tut.by

Праздничный салют прогремит в шести точках Минска 9 Мая. Об этом сообщает Мингорисполком.



Салют в День Победы в 2018 году. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Праздничный салют в Минске будет 9 мая, в 23.00. Он будет состоять из тридцати залпов, прогремит в шести точках города.

Как уточняет агентство «Минск-Новости», площадки для запуска салюта разместятся в парке Победы, у водохранилища Дрозды, на взлетной полосе бывшего аэропорта Минск-1, в парках Горького и Янки Купалы, а также в военном городке в Уручье.