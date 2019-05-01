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Во сколько и где в Минске будет салют 9 мая
02.05.2019 17:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Праздничный салют прогремит в шести точках Минска 9 Мая. Об этом
Праздничный салют в Минске будет 9 мая, в 23.00. Он будет состоять из тридцати залпов, прогремит в шести точках города.
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Салют будет состоять из тридцати залпов и прогремит в шести точках города
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