|
Министр связи о том, когда между Беларусью и Россией не будет роуминга
02.05.2019 17:34 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Министр связи и информатизации Беларуси Константин Шульган рассказал, как идет работа по отмене роуминга между Беларусью и Россией.
Первые варианты, на каких условиях может произойти отмена роуминга, направлены в правительство.
— На этом мы не остановились и с нашим российскими коллегами проработали еще один вариант, — сказал Константин Шульган. — Сейчас мы направим его российской стороне, чтобы они проанализировали и высказали свою позицию.
По словам министра, отмена роуминга — вопрос не одного дня. В качестве примера он привел опыт Евросоюза, где данный вопрос решался более семи лет.
Российская сторона, отметил собеседник,
— В среднем белорусов в роуминге — миллион. Россиян, которые приезжают к нам, — пять миллионов, — рассказал он.
И получалось, что образно говоря, затраты на входящие звонки пяти миллионов россиян придется возмещать пользователям сотовой связи Беларуси. Точно так же распределяются затраты на звонки белорусов в России.
— Эти процессы хотелось бы урегулировать в спокойном, нормальном порядке. Механизм есть — и вот он уже предложен в нашем варианте, который мы готовимся направить российским коллегам.
К тому же, по словам министра, отменой роуминга могут воспользоваться и для серого трафика.
— Не хотелось бы нарушить систему, которую мы создали. У нас в республике эта проблема не носит катастрофического характера. Все урегулировано, — подчеркнул Константин Шульган. — Есть система, которая позволяет видеть тех, кто пытается нарушить законодательство электросвязи, и решать эти вопросы достаточно эффективно.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министр связи и информатизации Беларуси Константин Шульган рассказал, как идет работа по отмене роуминга между Беларусью и Россией.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)