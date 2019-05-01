Министр связи о том, когда между Беларусью и Россией не будет роуминга

Источник материала: Tut.by

Министр связи и информатизации Беларуси Константин Шульган рассказал, как идет работа по отмене роуминга между Беларусью и Россией.



Фото: NordWood Themes / unsplash.com

Первые варианты, на каких условиях может произойти отмена роуминга, направлены в правительство.

— На этом мы не остановились и с нашим российскими коллегами проработали еще один вариант, — сказал Константин Шульган. — Сейчас мы направим его российской стороне, чтобы они проанализировали и высказали свою позицию.

По словам министра, отмена роуминга — вопрос не одного дня. В качестве примера он привел опыт Евросоюза, где данный вопрос решался более семи лет.

Российская сторона, отметил собеседник, предлагала вариант — «ноль за входящие».

— В среднем белорусов в роуминге — миллион. Россиян, которые приезжают к нам, — пять миллионов, — рассказал он.

И получалось, что образно говоря, затраты на входящие звонки пяти миллионов россиян придется возмещать пользователям сотовой связи Беларуси. Точно так же распределяются затраты на звонки белорусов в России.

— Эти процессы хотелось бы урегулировать в спокойном, нормальном порядке. Механизм есть — и вот он уже предложен в нашем варианте, который мы готовимся направить российским коллегам.

К тому же, по словам министра, отменой роуминга могут воспользоваться и для серого трафика.

— Не хотелось бы нарушить систему, которую мы создали. У нас в республике эта проблема не носит катастрофического характера. Все урегулировано, — подчеркнул Константин Шульган. — Есть система, которая позволяет видеть тех, кто пытается нарушить законодательство электросвязи, и решать эти вопросы достаточно эффективно.