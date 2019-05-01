Проблемы с регистрацией и звонками. Что происходит в визовых центрах Польши и Литвы перед сезоном отпусков

Источник материала: Tut.by

В последнее время многие, кто планирует подать документы на визу в визовый центр Литвы или Польши в Минске, испытывают несколько сложностей. Во-первых, туда сложно дозвониться и зарегистрироваться на подачу онлайн, во-вторых свободных дат в ближайшее время может не быть. Что сейчас происходит в визовых центрах?



Около визового центра Польши в Минске 2 мая, 2019 года.

Литва: визовый центр переехал, а зарегистрироваться онлайн все равно не получается

2 мая в торгово-развлекательном центре «Galileo» в Минске, куда переехал официальный визовый центр Литвы из офиса на улице Железнодорожной, встречаем мужчину и женщину. Они как раз ищут сам визовый центр и не понимают, как туда попасть, сетуют, что нет никаких указателей.

Сейчас визовый центр находится на шестом этаже ТРЦ. Сам центр — рядом с железнодорожным вокзалом. Он начал там работать 29 апреля. В 11.30 утра 2 мая около входа стоит около 15 человек. Некоторые из них ждут родных, которые зашли подавать документы, кто-то — в ожидании своей очереди.



Вход в визовый центр Литвы в Минске со стороны автовокзала.

На прошлой неделе люди активно обсуждали в соцсетях, как сложно зарегистрироваться на подачу документов в литовский визовый центр из-за технических неполадок, программа онлайн-регистрации постоянно выдавала ошибку. Встречаем Дарью, она из тех, кто пытался зарегистрироваться, не смог и попросил помочь в этом деле родственника.

— Очень тяжело было зарегистрироваться, сайт постоянно зависал, выдавало ошибку.

Родственнику Дарьи повезло больше: когда тот заходил, регистратор открывался. Так девушка смогла примерно две недели назад зарегистрироваться на подачу на 2 мая.





Минчанка Ольга рассказывает, что у нее не было проблем с регистрацией на подачу, правда, пару недель назад из свободных дат на сайте предлагали только 2 мая.

Сестры Анастасия и Алена планирует отдохнуть в Паланге. Сегодня они тоже принесли документы на визу в визовый центр, но подаются через туристическое агентство, в котором бронировали тур. Причем в агентство они обратились 30 апреля и уже на 2 мая им нашли даты на подачу документов на визы.

— Нас на сегодня записали и сказали, к какому времени прийти. Сколько стоят услуги агентства, точно не скажем, потому что платили за трех человек и за саму поездку, там еще предоплата была.

Юлия с мамой тоже подаются на визу через турагентство. По ее словам, услуги по сбору документов на подачу стоили 25−50 рублей. При этом в агентство они обратились две недели назад и сами выбрали дату подачи.





30 апреля на сайте визового центра Литвы еще висело объявление о том, что из-за технических неполадок заявления на визу будут приниматься без предварительной записи. То есть людям нужно просто прийти с пакетом документов в визовый центр и подаваться по живой очереди. Однако уже днем 2 мая в визовом центре корреспонденту TUT.BY сказали, все проблемы решены и уже можно регистрироваться на подачу по телефону и онлайн.

К сожалению, на 16.40 2 мая дозвониться в визовый центр Литвы ни разу не получилось. Все время автоответчик сообщал, что «данное направление перегружено». Посмотреть свободные даты на подачу на сайте тоже не получалось, все время выдавало ошибку при обработке запроса.





Польша: ни дозвониться, ни зарегистрироваться

Минчане сообщают и о сложностях с подачей на визу в Минске в визовом центре Польши.

— Пытаюсь мужа зарегистрировать на туристическую визу с конца февраля и до сих пор не получилось. У меня есть карта поляка, и со своей стороны уже месяц не могу зарегистрироваться на подачу на национальную визу, — сетует минчанка Светлана.

Она рассказывает, что сейчас на сайте визового центра просто не предлагают свободных дат для подачи документов. Когда в последний раз появлялись дополнительные даты, по ее словам, несколько дней в визовом центре говорили о технических неполадках.

— Свободные даты на подачу документов были в других городах: Бресте и Гродно. Но нам не совсем интересно ехать туда и назад ради подачи документов, а потом заказывать курьерскую доставку в Минск.

На 16.30 2 мая дозвониться в визовый центр Польши TUT.BY так и не удалось. Там тоже автоответчик говорит, что направление перегружено. Не получилось и посмотреть свободные даты на подачу. Сервис онлайн-регистрации не грузился.

Подать документы на визу можно и в консульстве Польши в Беларуси. Зарегистрироваться по телефону нельзя. Три раза в месяц в 19.00 открывается возможность онлайн-регистрации в системе e-konsulat . Правда, на сайте пока указаны только прошедшие даты регистрации — 28 марта, 8 и 18 апреля

TUT.BY обратился за комментарием по сложившейся ситуации в посольство Польши в Беларуси и к оператору визового центра VFS Global.

О том, что некоторые минчане с начала марта не могут подать заявления на туристическую шенгенскую визу в визовом центре Польши в Минске мы писали в марте. Тогда свободных мест на подачу просто не было. Советник посольства Польши в Минске Аркадиуш Клембек обращал внимание, что вопрос регистрации на подачу виз — дело визового центра, а это частная компания. При этом посольство выдает белорусам более 400 тысяч виз в год. Консульский отдел ни одной из стран Шенгена не выдает такого количества виз.

VFS Global тогда тоже прокомментировал ситуацию. В комментарии TUT.BY они отметили, что не участвуют в выборе и не принимают решения о количестве мест, доступных для заявителей, желающих получить визу.

— Свободные места появляются в соответствии с квотой и в порядке, определенном в мандате соответствующего консульского отдела, — сказали там. Также обратили внимание, что сейчас высокий спрос на визовые услуги из-за приближающихся отпусков, и они совершенствуют систему онлайн-записи.