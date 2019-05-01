В Гомеле мужчина 10 лет давал взаймы под большие проценты. Незаконный доход - 30 тысяч долларов

Источник материала: Tut.by

В Гомеле завершено расследование многоэпизодного уголовного дела в отношении 45-летнего местного жителя. Подробности рассказали в Следственном комитете.

По данным следствия, обвиняемый с 2007 по 2017 год без получения необходимой лицензии предоставлял взаймы деньги под проценты. Большинство его клиентов являлись посетителями игорных заведений и брали взаймы, чтобы отыграться. Также обращались студенты и пенсионеры, врачи и бизнесмены, жители Беларуси, России, Украины. Сумма займа варьировалась от 100 долларов до 35 тысяч долларов. Также в залог мужчина брал золотые часы, ювелирные изделия и автомобили.

Доход, который получил процентщик, оценили в 30 тысяч долларов США.

Кроме этого, установлены и другие преступления, которые совершил задержанный. Так, находясь в одном из казино вместе со своим знакомым, он открыто похитил у него фишки и проиграл их в рулетку. При очередной случайной встрече после требования потерпевшего вернуть деньги за фишки обвиняемый его избил. И не его одного. Выяснилось, что обвиняемый избил еще троих мужчин.

Также один из заемщиков долгое время не мог вернуть свое золотое кольцо, которое отдал обвиняемому. Тот придумал историю, что кто-то похитил у него ключи от квартиры и украл из нее украшение, мужчина даже обратился с соответствующим заявлением в милицию.

Действия мужчины квалифицированы следствием сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса: покушение на незаконную предпринимательскую деятельность, сопряженную с получением дохода в особо крупном размере; нарушение правил о сделках с драгоценными металлами; грабеж; злостное хулиганство; заведомо ложный донос.

Имущество гомельчанина (два автомобиля, две квартиры, скутер) на общую сумму 185 тысяч рублей арестовано.

Уголовное дело передано в прокуратуру для дальнейшего направления в суд.