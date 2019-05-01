ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гомеле мужчина 10 лет давал взаймы под большие проценты. Незаконный доход - 30 тысяч долларов

02.05.2019 18:45 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Гомеле завершено расследование многоэпизодного уголовного дела в отношении 45-летнего местного жителя. Подробности рассказали в Следственном комитете.

По данным следствия, обвиняемый с 2007 по 2017 год без получения необходимой лицензии предоставлял взаймы деньги под проценты. Большинство его клиентов являлись посетителями игорных заведений и брали взаймы, чтобы отыграться. Также обращались студенты и пенсионеры, врачи и бизнесмены, жители Беларуси, России, Украины. Сумма займа варьировалась от 100 долларов до 35 тысяч долларов. Также в залог мужчина брал золотые часы, ювелирные изделия и автомобили.

Доход, который получил процентщик, оценили в 30 тысяч долларов США.

Кроме этого, установлены и другие преступления, которые совершил задержанный. Так, находясь в одном из казино вместе со своим знакомым, он открыто похитил у него фишки и проиграл их в рулетку. При очередной случайной встрече после требования потерпевшего вернуть деньги за фишки обвиняемый его избил. И не его одного. Выяснилось, что обвиняемый избил еще троих мужчин.

Также один из заемщиков долгое время не мог вернуть свое золотое кольцо, которое отдал обвиняемому. Тот придумал историю, что кто-то похитил у него ключи от квартиры и украл из нее украшение, мужчина даже обратился с соответствующим заявлением в милицию.

Действия мужчины квалифицированы следствием сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса: покушение на незаконную предпринимательскую деятельность, сопряженную с получением дохода в особо крупном размере; нарушение правил о сделках с драгоценными металлами; грабеж; злостное хулиганство; заведомо ложный донос.

Имущество гомельчанина (два автомобиля, две квартиры, скутер) на общую сумму 185 тысяч рублей арестовано.

Уголовное дело передано в прокуратуру для дальнейшего направления в суд.

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным следствия, обвиняемый с 2007 по 2017 год без получения необходимой лицензии предоставлял взаймы деньги под проценты. Большинство его клиентов являлись...
 
Новости дня
Новости общества
 
Под Киевом задержали белоруса за попытку изнасилования 14-летней школьницы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
02.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика