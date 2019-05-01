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Под Киевом задержали белоруса за попытку изнасилования 14-летней школьницы

02.05.2019 18:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

14-летняя жительница села Горенка Киевской области обратилась в полицию с заявлением о том, что ее пытался изнасиловать сосед. Им оказался 36-летний гражданин Беларуси, сообщает полиция Киевской области.

Мужчина, на которого указала школьница, недавно поселился по соседству. По данным полиции, днем нетрезвый мужчина завел беседу с девочкой, потом пригласил ее к себе домой, где набросился на нее и попытался изнасиловать.

Полиция задержала мужчину — 36-летнего гражданина Беларуси, у него был временный вид на жительство в Украине до 2020 года.

По факту развращения несовершеннолетней открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 156 УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до пяти лет. После объявления приговора суда и отбывания наказания в отношении мужчины рассмотрят вопрос о запрете ему въезда в Украину, сообщили в полиции.

 
 
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14-летняя жительница села Горенка Киевской области обратилась в полицию с заявлением о том, что ее пытался изнасиловать сосед. Им оказался 36-летний гражданин...
 
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