Под Киевом задержали белоруса за попытку изнасилования 14-летней школьницы

Источник материала: Tut.by

14-летняя жительница села Горенка Киевской области обратилась в полицию с заявлением о том, что ее пытался изнасиловать сосед. Им оказался 36-летний гражданин Беларуси, сообщает полиция Киевской области.

Мужчина, на которого указала школьница, недавно поселился по соседству. По данным полиции, днем нетрезвый мужчина завел беседу с девочкой, потом пригласил ее к себе домой, где набросился на нее и попытался изнасиловать.

Полиция задержала мужчину — 36-летнего гражданина Беларуси, у него был временный вид на жительство в Украине до 2020 года.

По факту развращения несовершеннолетней открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 156 УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до пяти лет. После объявления приговора суда и отбывания наказания в отношении мужчины рассмотрят вопрос о запрете ему въезда в Украину, сообщили в полиции.