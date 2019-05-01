Лоукостер Wizz Air может пустить регулярные авиарейсы из Гродно

Источник материала: Tut.by

Сегодня посол Венгрии в Беларуси Жолт Чутора встретился с председателем Гродненского облисполкома Владимиром Кравцовым. Обсуждали в том числе и вопрос о возможном открытии регулярных рейсов авиакомпании Wizz Air из Гродно.



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«По информации венгерского гостя, прорабатывается вопрос организации рейсов венгерской бюджетной авиакомпании Wizz Air из аэропорта в Гродно», — сказано на сайте Гродненского облисполкома об итогах встречи.

Wizz Air работает главным образом на рынке Центральной Европы, флот компании насчитывает 105 самолетов.

В конце марта в Министерстве транспорта и коммуникаций говорили: в ведомстве заинтересованы, чтобы лоукосты пришли в областные города Беларуси. В ведомстве сообщали , что принята концепция развития областных аэропортов, которая подразумевает создание лоукост-базы на территории гродненского аэропорта. Тогда же говорили и про переговоры с посольством Венгрии для привлечения Wizz Air в аэропорт Гродно. Однако про сроки чиновники ответить затруднились.

Ранее директор департамента по авиации Артем Сикорский рассказывал : «Лоукосты действительно говорят, что следят за нашим рынком, что он им интересен. Но дальше этого речь не идет, к сожалению».