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Лоукостер Wizz Air может пустить регулярные авиарейсы из Гродно
02.05.2019 21:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня посол Венгрии в Беларуси Жолт Чутора встретился с председателем Гродненского облисполкома Владимиром Кравцовым. Обсуждали в том числе и вопрос о возможном открытии регулярных рейсов авиакомпании Wizz Air из Гродно.
«По информации венгерского гостя, прорабатывается вопрос организации рейсов венгерской бюджетной авиакомпании Wizz Air из аэропорта в Гродно», —
Wizz Air работает главным образом на рынке Центральной Европы, флот компании насчитывает 105 самолетов.
В конце марта в Министерстве транспорта и коммуникаций говорили: в ведомстве заинтересованы, чтобы лоукосты пришли в областные города Беларуси. В ведомстве
Ранее директор департамента по авиации Артем Сикорский
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Венгерская авиакомпания-лоукостер Wizz Air рассматривает возможность открытия регулярных рейсов из Гродно. Об этом сообщил посол Венгрии в Беларуси Жолт Чутора.
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