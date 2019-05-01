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Лоукостер Wizz Air может пустить регулярные авиарейсы из Гродно

02.05.2019 21:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня посол Венгрии в Беларуси Жолт Чутора встретился с председателем Гродненского облисполкома Владимиром Кравцовым. Обсуждали в том числе и вопрос о возможном открытии регулярных рейсов авиакомпании Wizz Air из Гродно.


Фото: Reuters

«По информации венгерского гостя, прорабатывается вопрос организации рейсов венгерской бюджетной авиакомпании Wizz Air из аэропорта в Гродно», — сказано на сайте Гродненского облисполкома об итогах встречи.

Wizz Air работает главным образом на рынке Центральной Европы, флот компании насчитывает 105 самолетов.

В конце марта в Министерстве транспорта и коммуникаций говорили: в ведомстве заинтересованы, чтобы лоукосты пришли в областные города Беларуси. В ведомстве сообщали, что принята концепция развития областных аэропортов, которая подразумевает создание лоукост-базы на территории гродненского аэропорта. Тогда же говорили и про переговоры с посольством Венгрии для привлечения Wizz Air в аэропорт Гродно. Однако про сроки чиновники ответить затруднились.

Ранее директор департамента по авиации Артем Сикорский рассказывал: «Лоукосты действительно говорят, что следят за нашим рынком, что он им интересен. Но дальше этого речь не идет, к сожалению».

 
Теги: Гродно
 
 
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Венгерская авиакомпания-лоукостер Wizz Air рассматривает возможность открытия регулярных рейсов из Гродно. Об этом сообщил посол Венгрии в Беларуси Жолт Чутора.
 
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