ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

РЕПОРТАЖ: Выставка "СМІ ў Беларусі": показали закулисье журналистики и угостили партизанской кашей

02.05.2019 20:13 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

РЕПОРТАЖ: Выставка "СМІ ў Беларусі": показали закулисье журналистики и угостили партизанской кашей

Международная специализированная выставка "СМІ ў Беларусі" в этом году уже 23-я по счету. Вместе с тем она не перестает удивлять посетителей. Форум разместился в административном комплексе по проспекту Победителей, 14 на площади более 1 тыс. кв.м и собрал на этот раз свыше 50 экспонентов, которые представляют средства массовой информации Беларуси, России, Украины, стран Балтии, Узбекистана и КНР. Открытие выставки было запланировано на 12.00, но уже за час до этого здесь было многолюдно. Вместе с посетителями форума охватить необъятное попробовали и корреспонденты БЕЛТА.

Экспозиция отражает весь спектр информационного пространства страны. В ней участвуют печатные и аудиовизуальные республиканские и региональные СМИ, интернет-ресурсы, информационные агентства, операторы и дистрибьюторы кабельного телевидения, распространители печатной продукции, издательства. Для журналистов это хорошая возможность встретиться со своими коллегами, для посетителей - ближе познакомиться и пообщаться со звездами радио- и телеэфира, журналистами информационных агентств и печатных СМИ. При этом каждый из экспонентов старался привлечь внимание именно к своему стенду.

Так, Белорусское телеграфное агентство угостило посетителей выставки партизанской кашей. Она была настолько ароматной и вкусной, что многие подходили за добавкой.

Стенд БЕЛТА представил на форуме уникальные кадры фотоархива 1941-1944 годов. Фотоэкспозиция "75 мгновений войны", посвященная 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, не осталась незамеченной. Среди кадров - аэрофотосъемка горящего Минска после налетов люфтваффе 24-25 июня 1941 года, эшелоны советских военнопленных, немецкой техники на столичных улицах, победное водружение знамени над Брестской крепостью, радостная встреча освободителей и разбор завалов в разрушенной столице на нынешнем проспекте Независимости. Экспозиция включает и портрет легендарного фотокорреспондента БЕЛТА Владимира Лупейко, прошедшего всю войну, а также его работы, по праву ставшие гордостью агентства.

О борьбе и жизни белорусских партизан в годы Великой Отечественной войны ведет подробный рассказ совместный проект БЕЛТА и Белорусского государственного музея истории ВОВ "Партизанская летопись", презентация которого также состоялась на полях выставки. Основой проекта стала уникальная коллекция рукописных партизанских журналов, которые сегодня зачастую являются единственными документальными источниками, рассказывающими о событиях военного времени.

Сегодня также был презентован проект "Традиции суверенной Беларуси", который ярко показывает суверенный путь страны и то культурное наследие, которое за четверть века белорусы не только сохранили, но и приумножили. Завтра состоится презентация мультимедийного проекта БЕЛТА "Страницы белорусского спорта", посвященного предстоящим II Европейским играм. К слову, посетители смогут получить автограф известных белорусских спортсменов, принимающих участие во II Европейских играх, а также стать свидетелями нового спортивного рекорда. Какого - спросите вы. Приглашаем завтра увидеть все самим. Встреча назначена на 11.50. А 4 мая юные фотолюбители смогут получить мастер-класс от фотокорреспондента агентства Оксаны Манчук.

Радио "Мир" порадовало своих слушателей, пригласив их в закулисье эфира. Еще один подарок - встреча с Александром Солодухой. Он стал участником проекта "Без такта". Суть программы в том, что журналисты проверяют артистов, насколько хорошо они помнят слова своих же песен.

Телеканал СТВ приглашает посетителей выставки "СМІ ў Беларусі" поучаствовать в викторинах и розыгрышах. В качестве подарков подготовлена промопродукция: фирменные кружки, ручки, зонтики. Как заверили нас на телеканале, розыгрыши будут проходить на протяжении всех дней работы форума и подарков хватит всем.

Телеканал "Беларусь 1" презентовал сегодня новое интеллектуально-развлекательное шоу "На вылет!" в уменьшенном формате оригинальной программы, поучаствовать в которой могли гости выставки. Первый национальный канал Белорусского радио провел церемонию награждения победителей VIII Республиканского творческого радиоконкурса "Маладыя таленты Беларусі" с участием творческих коллективов и сольных исполнителей Белтелерадиокомпании. "Беларусь 5" приглашает своих зрителей на выставку завтра с 11.00 до 12.30. У абсолютно каждого будет возможность попробовать себя в роли комментатора спортивных дисциплин, которые станут частью программы ІІ Европейских игр в Минске. Зажигательные кубинские мелодии будут звучать на выставке 4 мая во время презентации телеканала "Беларусь 24". Кроме того, запланирован мастер-класс по кубинской сальсе.

На стенде факультета журналистики БГУ можно познакомиться со студенческим фотопроектом "Уникальная Беларусь". Его инициировали, к слову, сами студенты. Суть проекта в том, что иногда сделать прекрасные снимки и создать картину о том или ином событии можно, имея под рукой лишь мобильный телефон. И хочется отметить, что действительно многие работы заслуживают внимания.

На совместном стенде класса Конфуция Белорусского государственного университета физической культуры и посольства Китая в Беларуси посетители могли стать участниками традиционной китайской чайной церемонии под аккомпанемент гучжэн, а также получить мастер-класс по боевому искусству тайцзи. На стенде представлено и около 40 китайских печатных изданий и книг.

Это только часть того, что было представлено в первый день работы выставки "СМІ ў Беларусі". Как говорится, лучше самим один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому, напоминаем, что выставка будет работать еще два дня - до 4 мая включительно. Обязательно приходите - сможете узнать не только много интересного, но и сделать доброе дело. В преддверии 75-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков РУП "Белпочта" на полях форума проводит промомероприятие "Отправьте весточку ветерану Великой Отечественной войны". Посетители выставки могут подписать почтовые карточки и открытки и поблагодарить за мир на родной земле тех, кто подарил долгожданную Победу. Весточки ветеранам с добрыми и теплыми пожеланиями сотрудники предприятия доставят бесплатно в любую точку Беларуси.

Светлана СУХАРКО,

ФОТО Оксаны МАНЧУК,

БЕЛТА.-0-

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Международная специализированная выставка "СМІ ў Беларусі" в этом году уже 23-я по счету. Вместе с тем она не перестает удивлять посетителей. Форум разместился в...
 
Новости дня
Новости общества
 
Акция "Беларусь помнит. Женское лицо Победы" призвана подчеркнуть роль женщин в войне - Щеткина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
02.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика