ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сотрудники государственного учреждения «Центр социального обслуживания населения Кореличского района» поздравили Татьяну Григорьевну Орду

02.05.2019 — Новости Общества | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полымя

Навещать передовую работницу сельского хозяйства в канун значимых дат стало доброй традицией. Сотрудники государственного учреждения «Центр социального обслуживания населения Кореличского района» поздравили Татьяну Григорьевну Орду со светлым и добрым праздником труда, пожелав ей долголетия, здоровья, бодрости духа, всегда оставаться в окружении близких. Герою Социалистического Труда был вручен подарок.
Татьяна Григорьевна в 1959 году переехала в поселок Кореличи и поступила на работу дояркой совхоза «Кореличи» (позднее – племсовхоз «Кореличи», с 1973 года – племзавод «Кореличи»). С первых дней работы добивалась высоких надоев от закрепленных за нею 14 коров. В 1961 году впервые стала победителем областного социалистического соревнования и стала участницей ВДНХ СССР. В 1965 году добилась удоя от группы своих коров по 4600 килограммов молока. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 марта 1966 года за достигнутые успехи в развитии животноводства Орде Татьяне Григорьевне присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».
И сегодня, несмотря на годы, Татьяна Григорьевна ни минуты не может сидеть без дела. «Кто рано встает, тому Бог дает», — это про нее.

Сотрудники государственного учреждения «Центр социального обслуживания населения Кореличского района» поздравили Татьяну Григорьевну Орду

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Навещать передовую работницу сельского хозяйства в канун значимых дат стало доброй традицией. Сотрудники государственного учреждения «Центр социального...
 
Новости дня
Новости общества
 
Автопробег ко Дню Победы от Центра соцобслуживания населения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Фаниполь Online
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Новости Хотимска
03.05.2019
Слуцк Город
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика