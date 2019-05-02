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Навещать передовую работницу сельского хозяйства в канун значимых дат стало доброй традицией. Сотрудники государственного учреждения «Центр социального обслуживания населения Кореличского района» поздравили Татьяну Григорьевну Орду со светлым и добрым праздником труда, пожелав ей долголетия, здоровья, бодрости духа, всегда оставаться в окружении близких. Герою Социалистического Труда был вручен подарок.

Татьяна Григорьевна в 1959 году переехала в поселок Кореличи и поступила на работу дояркой совхоза «Кореличи» (позднее – племсовхоз «Кореличи», с 1973 года – племзавод «Кореличи»). С первых дней работы добивалась высоких надоев от закрепленных за нею 14 коров. В 1961 году впервые стала победителем областного социалистического соревнования и стала участницей ВДНХ СССР. В 1965 году добилась удоя от группы своих коров по 4600 килограммов молока. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 марта 1966 года за достигнутые успехи в развитии животноводства Орде Татьяне Григорьевне присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

И сегодня, несмотря на годы, Татьяна Григорьевна ни минуты не может сидеть без дела. «Кто рано встает, тому Бог дает», — это про нее.



