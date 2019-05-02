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Автопробег ко Дню Победы от Центра соцобслуживания населения

02.05.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

В память о мирных жителях, замученных фашистами, в память о тех, кто не вернулся с поля боя, 30 апреля состоялся автопробег по местам захоронений периода Великой Отечественной войны на Кореличчине. Его участниками стали  сотрудники государственного учреждения «Центр социального обслуживания населения Кореличского района».

В маршруте следования автопробега были братская могила и место захоронения  463 человек мирных жителей деревни Турец, расстрелянных немецко-фашистскими захватчиками 22-29 октября 1941 года; место увековечения памяти защитников Отечества и жертв войн в д.Еремичи; воинское кладбище в д. С. Слобода; памятник погибшим воинам в д. В.Слобода; поле Я.Фогеля в аг. Малюшичи.

Пройдя к месту захоронения, участники автопробега  возложили живые цветы и минутой молчания почтили  память воинов-освободителей. Такие мероприятия заставляют  еще раз задуматься о том, насколько хрупок этот мир и как бережно нужно относиться к своим близким, друзьям, окружающим тебя людям, помнить и ценить тех, кто ценой своей жизни подарил нам это мирное небо и покой.

Есть известное высказывание: «Народ, который не помнит и не чтит своего прошлого, обречен на то, чтобы не иметь будущего…» Победа в этой войне досталась нашему народу страшной ценой. Люди, погибшие в ВОВ, честно исполнили свой долг. И священная обязанность потомков – отдать дань уважения их подвигу, сохранить память о них.

Текст предоставлен ГУ «ЦСОН Кореличского района»

Автопробег ко Дню Победы от Центра соцобслуживания населения

Автопробег ко Дню Победы от Центра соцобслуживания населения

Автопробег ко Дню Победы от Центра соцобслуживания населения

Автопробег ко Дню Победы от Центра соцобслуживания населения

 
 
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В память о мирных жителях, замученных фашистами, в память о тех, кто не вернулся с поля боя, 30 апреля состоялся
 
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