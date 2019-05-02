Автопробег ко Дню Победы от Центра соцобслуживания населения

Источник материала: Полымя

В память о мирных жителях, замученных фашистами, в память о тех, кто не вернулся с поля боя, 30 апреля состоялся автопробег по местам захоронений периода Великой Отечественной войны на Кореличчине. Его участниками стали сотрудники государственного учреждения «Центр социального обслуживания населения Кореличского района».

В маршруте следования автопробега были братская могила и место захоронения 463 человек мирных жителей деревни Турец, расстрелянных немецко-фашистскими захватчиками 22-29 октября 1941 года; место увековечения памяти защитников Отечества и жертв войн в д.Еремичи; воинское кладбище в д. С. Слобода; памятник погибшим воинам в д. В.Слобода; поле Я.Фогеля в аг. Малюшичи.

Пройдя к месту захоронения, участники автопробега возложили живые цветы и минутой молчания почтили память воинов-освободителей. Такие мероприятия заставляют еще раз задуматься о том, насколько хрупок этот мир и как бережно нужно относиться к своим близким, друзьям, окружающим тебя людям, помнить и ценить тех, кто ценой своей жизни подарил нам это мирное небо и покой.

Есть известное высказывание: «Народ, который не помнит и не чтит своего прошлого, обречен на то, чтобы не иметь будущего…» Победа в этой войне досталась нашему народу страшной ценой. Люди, погибшие в ВОВ, честно исполнили свой долг. И священная обязанность потомков – отдать дань уважения их подвигу, сохранить память о них.

Текст предоставлен ГУ «ЦСОН Кореличского района»















