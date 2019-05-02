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В Минске открылась международная специализированная выставка «СМІ ў Беларусі» (фоторепортаж)

02.05.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Торгово-выставочный центр «БелЭкспо» в 23-ий раз любезно предоставил свою площадку для проведения одной из крупнейших специализированных выставок в нашей стране — «СМІ ў Беларусі», которая начала свою работу сегодня, 2-го мая.

В программе выставки: проведение круглых столов, семинаров и мастер-классов с участием ведущих журналистов и медиа-специалистов из Беларуси, России, Украины, а также Германии, Азербайджана, Индии и Китая.

Как проходило торжественное открытие XXIII Международной специализированной выставки «СМІ ў Беларусі», смотрите в фоторепортаже корреспондента «Полымя».

В Минске открылась международная специализированная выставка «СМІ ў Беларусі» (фоторепортаж)

В Минске открылась международная специализированная выставка «СМІ ў Беларусі» (фоторепортаж)

В Минске открылась международная специализированная выставка «СМІ ў Беларусі» (фоторепортаж)

В Минске открылась международная специализированная выставка «СМІ ў Беларусі» (фоторепортаж)

В Минске открылась международная специализированная выставка «СМІ ў Беларусі» (фоторепортаж)

В Минске открылась международная специализированная выставка «СМІ ў Беларусі» (фоторепортаж)

В Минске открылась международная специализированная выставка «СМІ ў Беларусі» (фоторепортаж)

В Минске открылась международная специализированная выставка «СМІ ў Беларусі» (фоторепортаж)

В Минске открылась международная специализированная выставка «СМІ ў Беларусі» (фоторепортаж)

В Минске открылась международная специализированная выставка «СМІ ў Беларусі» (фоторепортаж)

В Минске открылась международная специализированная выставка «СМІ ў Беларусі» (фоторепортаж)

В Минске открылась международная специализированная выставка «СМІ ў Беларусі» (фоторепортаж)

В Минске открылась международная специализированная выставка «СМІ ў Беларусі» (фоторепортаж)

В Минске открылась международная специализированная выставка «СМІ ў Беларусі» (фоторепортаж)

В Минске открылась международная специализированная выставка «СМІ ў Беларусі» (фоторепортаж)

В Минске открылась международная специализированная выставка «СМІ ў Беларусі» (фоторепортаж)

В Минске открылась международная специализированная выставка «СМІ ў Беларусі» (фоторепортаж)

В Минске открылась международная специализированная выставка «СМІ ў Беларусі» (фоторепортаж)

В Минске открылась международная специализированная выставка «СМІ ў Беларусі» (фоторепортаж)

Виктория КОСТЮК
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Торгово-выставочный центр «БелЭкспо» в 23-ий раз любезно предоставил свою площадку для проведения одной из крупнейших специализированных выставок в нашей стране
 
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